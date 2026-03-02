QUIZ Dzieci w serialu "Ranczo". Jak dobrze je pamiętasz?

O serialu "Ranczo" – to obyczajowo-komediowa produkcja emitowana w TVP1, której akcja toczy się w fikcyjnej wsi Wilkowyje na Podlasiu. Serial zadebiutował w 2006 roku i doczekał się dziesięciu sezonów, a dziś jest jedną z tych pozycji, do których widzowie wracają z czystej przyjemności – dla dialogów, postaci i atmosfery, której nie da się pomylić z żadną inną.

Wilkowyje oczami najmłodszych

Wśród bohaterów "Rancza" byli oczywiście dorośli, którzy napędzali większość konfliktów, intryg i komicznych sytuacji. Ale nie da się ukryć, że swoje ważne miejsce miały też dzieci – te, które przewijały się w tle codzienności, i te, które potrafiły skraść scenę jednym spojrzeniem albo krótkim tekstem. Najmłodsi bohaterowie byli często cichymi obserwatorami tego, co wyrabiają dorośli, a czasem wręcz najlepszym komentarzem do całego zamieszania w Wilkowyjach.

Nie tylko tło – dzieci w "Ranczu" też miały swoje historie

Widzowie pamiętają "Ranczo" za wielkie nazwiska i kultowe duety, ale dziecięce postacie dodawały serialowi naturalności i ciepła. Dzięki nim Wilkowyje były prawdziwą społecznością, a nie tylko zbiorem dorosłych bohaterów kłócących się o władzę, pieniądze i honor. Były szkolne sprawy, rodzinne perypetie, codzienne problemy i momenty, które – choć z pozoru drobne – świetnie budowały klimat tej opowieści.

Quiz: pamiętasz dzieci z serialu "Ranczo"?

No to czas na sprawdzian z pamięci! Jak dobrze kojarzysz dzieci w serialu "Ranczo"? Kto był czyim dzieckiem, kto pojawiał się regularnie, a kto tylko na moment, zostawiając po sobie zaskakująco mocne wrażenie? Rozwiąż quiz i przekonaj się, czy Wilkowyje masz w małym palcu – także w wersji dla najmłodszych. Uwaga: kilka pytań może być podchwytliwych, bo w tym serialu nawet drobiazgi potrafiły mieć znaczenie!

QUIZ o "Ranczo". Jak dobrze pamiętasz dzieci z serialu? Pytanie 1 z 10 Jak miała na imię córka Więcławskich? Kamila Wiktoria Weronika Następne pytanie

Galeria: To już oficjalne! "Ranczo" powraca po latach. Prezes TVP potwierdza

21