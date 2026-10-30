Quiz dla najmądrzejszych. Zdobądź chociaż połowę punktów

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-10-30 8:47

Myślisz, że jesteś bystry i masz szeroką wiedzę? Czas to sprawdzić! Przygotowaliśmy quiz, który nie jest kolejną łatwą zabawą, gdzie każdy zdobywa komplet punktów. Tutaj trzeba się wykazać. Udzielenie poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania niemal graniczy z cudem. Tylko nielicznym się to udało.

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Autor: Canva.com

Jeśli zawsze imponujesz znajomym ciekawostkami, wiesz więcej niż przeciętny człowiek i lubisz intelektualne wyzwania, ten test jest dla ciebie. Jednak uwaga, nie będzie łatwo. Pytania zahaczają o różne dziedziny, a poprawne rozwiązanie naszego testu wymaga nie tylko wiedzy, ale i sprytu oraz nieszablonowego myślenia.

Może się wydawać, że połowa punktów to nic wielkiego, ale nie w tym przypadku. Ten quiz sprawi, że naprawdę się wysilisz. Jeśli uda ci się osiągnąć taki wynik, możesz być dumny. A jeśli pójdzie ci jeszcze lepiej? Cóż, wygląda na to, że jesteś prawdziwym geniuszem.

Nie martw się, jeśli nie będzie rewelacyjnie. Potraktuj to jako świetną okazję do sprawdzenia swoich mocnych stron i dowiedzenia się czegoś nowego.

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Quiz dla najmądrzejszych. Zdobądź chociaż połowę punktów
Pytanie 1 z 9
"Niech żyje bal" i "Małgośka" to dwa wielkie hity Maryli Rodowicz. Słowa do nich napisał Jacek Cygan.
 

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