Powrót "Rancza". Sprawdź, jak dobrze pamiętasz poprzednie sezony. Quiz

Jedni oglądali "Ranczo" dla humoru i genialnych dialogów, inni dla celnych komentarzy dotyczących codzienności, Kościoła, polityki i pieniędzy. W Wilkowyjach każdy miał swoje racje, swoje marzenia i swoje słabości. Na wsi trwały spory o władzę, toczyły się rozmowy o życiu i moralności, a widzowie odnajdywali w bohaterach samych siebie. Ten unikalny miks humoru, ironii i mądrości sprawił, że serial nikogo nie zostawiał obojętnym. Do dziś cytaty ze słynnej ławeczki żyją w sieci, a powtórki przyciągają kolejne pokolenia.

Ostatni odcinek "Rancza” wyemitowano 27 listopada 2016 roku, ale miłość widzów do serialu nie wygasła ani na chwilę. Telewizja Polska regularnie puszcza powtórki, a wynik oglądalności czwartej serii, aż 9,9 mln widzów, do dziś robi wrażenie. I właśnie dlatego wieść o powrocie produkcji wywołała ogromne poruszenie.

Prezes TVP Tomasz Sygut oficjalnie potwierdził w mediach społecznościowych, że "Ranczo” wraca z sześcioma premierowymi odcinkami, określając tę decyzję jako "długo wyczekiwaną przez widzów”. Producent wykonawczy Maciej Strzembosz dodał, że będzie to zamknięcie całej opowieści: "krótka, domykająca historia”, przygotowana na podstawie scenariuszy napisanych jeszcze przed śmiercią Andrzeja Grembowicza.

TVP zapowiada klasyczny klimat, humor, relacje i spojrzenie na lokalną społeczność, które pokochały miliony widzów.

Jednak zanim nowa seria pojawi się na antenie, świetnym sposobem na rozgrzewkę jest sprawdzenie wiedzy w quizie. Bo prawdziwy fan "Rancza” pamięta nie tylko Lucy i Kusego, ale też każdy dialog z ławeczki i każdy spór proboszcza z wójtem.

Jeśli ty też czujesz sentyment do tej serialowej wsi, zobacz, ile szczegółów nadal masz w głowie.

