Arnold Schwarzenegger zapisał się w historii jako jeden z najbardziej charyzmatycznych aktorów, którzy kiedykolwiek pojawili się na ekranie. Jego muskularna sylwetka i charakterystyczny sposób bycia stały się znakami rozpoznawczymi, które zna niemal każdy widz. Choć droga do sławy wymagała od niego ogromnej dyscypliny, aktor zdołał wypracować pozycję, która pozwoliła mu zdominować kino akcji, science-fiction oraz fantasy na kilka dekad.

30 sierpnia Arnold Schwarzenegger obchodzi 79. urodziny, a my przypominamy jego filmowe role!

Początki wielkiej kariery Schwarzeneggera

Przełomowym momentem w aktorskiej drodze Schwarzeneggera był rok 1982, kiedy to na ekranach pojawił się film „Conan Barbarzyńca”. Produkcja w reżyserii Johna Miliusa, oparta na opowiadaniach Roberta E. Howarda, pozwoliła aktorowi w pełni wykorzystać jego unikalne warunki fizyczne. Rola niezłomnego wojownika w świecie magii i miecza otworzyła mu drzwi do Hollywood i sprawiła, że stał się rozpoznawalną postacią popkultury.

Zaledwie dwa lata później świat ujrzał go w zupełnie innym wydaniu. W 1984 roku Schwarzenegger wcielił się w postać bezlitosnego cyborga w filmie „Terminator”. Dzieło Jamesa Camerona nie tylko zrewolucjonizowało gatunek science-fiction, ale także na stałe wpisało aktora do kanonu kina. Rola stała się jego wizytówką, a sam film zyskał status produkcji kultowej, która do dziś budzi ogromne emocje wśród widzów.

Dominacja w kinie akcji i niespodziewane role komediowe

Druga połowa lat 80. to okres, w którym Schwarzenegger regularnie dostarczał widzom wielkich hitów. W tym czasie na ekrany trafiły tak istotne tytuły jak „Commando” (1985) oraz „Predator” (1987). Ten ostatni, łączący kino wojenne z elementami grozy i science-fiction, do dziś wymieniany jest wśród najlepiej ocenianych produkcji w dorobku aktora. W tym samym roku premierę miał również „Uciekinier”, prezentujący mroczną wizję przyszłości i brutalnych teleturniejów.

Aktor udowodnił jednak, że jego talent nie ogranicza się wyłącznie do ról twardzieli z karabinem w ręku. Pod koniec dekady zaczął z powodzeniem występować w komediach, co dla wielu fanów było sporym zaskoczeniem. Produkcje takie jak „Bliźniacy” (1988), gdzie wystąpił u boku Danny’ego DeVito, czy późniejszy „Gliniarz w przedszkolu” (1990), pokazały jego dystans do własnego wizerunku i sprawiły, że polubiła go jeszcze szersza publiczność.

Największe hity przełomu dekad

Początek lat 90. to czas, w którym Schwarzenegger potwierdził swoją dominującą pozycję w branży filmowej. „Pamięć absolutna” z 1990 roku zachwycała nowatorskimi efektami specjalnymi i skomplikowaną intrygą. Jednak to rok 1991 przyniósł film, który dla wielu pozostaje niedoścignionym wzorem kontynuacji – „Terminator 2: Dzień sądu”. Aktor powrócił w nim do swojej najsłynniejszej roli, tym razem stając w obronie ludzkości.

Filmografię tego złotego okresu uzupełniają „Prawdziwe kłamstwa” z 1994 roku, będące widowiskowym połączeniem kina szpiegowskiego z humorem. Każda z tych produkcji przyczyniła się do zbudowania legendy aktora, który stał się twarzą ery kaset VHS i największych przebojów kinowych tamtych lat.

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„Terminator”, „Predator”, „Conan”. Jak dobrze pamiętasz kultowe filmy z Arnoldem Schwarzeneggerem? Pytanie 1 z 10 Jaki model miał elektroniczny morderca, w którego w „Terminatorze” (1984) wcielił się Arnold Schwarzenegger? T-800 T-1000 T-2000 Następne pytanie