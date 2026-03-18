Placebo zagra w Polsce w 2026!

Formacja Placebo, która powstała w 1994 roku w Londynie, będzie świętowała 30-lecie wydania debiutanckiego albumu. Grupa właśnie ogłosiła szczegóły trasy koncertowej w 2026. W jej ramach, muzycy odwiedzą m.in. nasz kraj. Zagrają oni 18 listopada 2026 w łódzkiej Atlas Arenie. Organizatorem koncertu jest Live Nation Polska.

Jak czytamy w zapowiedzi, muzycy wykonają utwory ze swoich dwóch pierwszych albumów, Placebo i Without You I’m Nothing, z których część nie była grana na żywo od ponad dwóch dekad.

Jeśli chodzi o bilety, to przedsprzedaż na stronie artysty rozpocznie się 24 marca 2026 o godz. 10. Przedsprzedaż dla użytkowników Ticketmaster ruszy 26 marca, o godz. 10. Natomiast sprzedaż ogólna wystartuje 27 marca o godz. 10:00 na stronie internetowej organizatora.

To jednak nie wszystko. Zespół ogłosił ponadto wydanie albumu Placebo RE:CREATED. Jest to odświeżona wersja debiutanckiego krążka z 1996. Wydawnictwo ukaże się na rynku 19 czerwca 2026.

– Myślimy o tym albumie jak o wersji reżyserskiej. Nie nagrywaliśmy go od zera. Wróciliśmy do oryginalnych taśm-matek i tchnęliśmy w te nagrania doświadczenie płynące z trzydziestu lat grania tych utworów na żywo. W tym projekcie chodziło o to, by w końcu dokończyć ten album – przeciągnąć go brzmieniowo w XXI wiek, zachowując jednocześnie integralność i ducha oryginału. Nie chodzi o "poprawianie" go, bo z tamtym materiałem nie ma nic nie tak. Chodzi o nadanie mu ostatecznego kształtu. Kiedy tworzyliśmy nasz pierwszy album, nie mieliśmy jeszcze doświadczenia ani wiedzy studyjnej, by w pełni przelać na taśmę to, co siedziało w naszych głowach. Przez te wszystkie lata piosenki zaczęły żyć własnym życiem na scenie: rosły, ewoluowały i w pewnym sensie same się dopełniły. To celebracja naszych początków i punkt styku między tym, kim byliśmy wtedy, a tym, kim jesteśmy teraz. To nasz sposób na uhonorowanie tamtej niewinności, przy jednoczesnym pozwoleniu tym utworom wybrzmieć z rozmachem, pewnością siebie i energią zespołu, którym się staliśmy – przyznali muzycy, cytowani w informacji prasowej.

Zespół Placebo tworzą Brian Molko i Stefan Olsdal. Grupa ma na koncie osiem studyjnych albumów. Ostatni z nich, zatytułowany Never Let Me Go, ukazał się na rynku w 2022 roku. Do ich największych przebojów nalezą takie utwory, jak m.in. Every You Every Me, The Bitter End, Song to Say Goodbye czy Pure Morning. Światową sławę przyniósł im także cover klasyka Kate Bush Running Up That Hill.

