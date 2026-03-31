Piotr Paduszewski i Tomasz Mreńca z piosenką "Gravity Ends Here". dark-ambientowy utwór zapowiada wspólną EPkę

W utworze usłyszymy organiczne struktury brzmieniowe, ambientowe pejzaże i minimalistyczne napięcia budowane przez delikatne modulacje, szumy oraz pulsujące tła dźwiękowe. Ta medytacyjna, momentami mroczna kompozycja tworzy hipnotyczną przestrzeń, w której akustyczny fortepian spotyka się z atmosferycznym sound designem Mreńcy, budując intymny i filmowy klimat.

Podróż po ambientowych krajobrazach

Od szkicu na pianinie do opowieści o surrealistycznym doświadczeniu pogranicza światów - spotkanie obu artystów wyrasta z ich wspólnej wrażliwości na przestrzeń i subtelność brzmienia. W tej współpracy fortepian Piotra Paduszyńskiego staje się organicznym, żyjącym centrum kompozycji, wokół którego Mreńca buduje wielowarstwowy, ambientowy krajobraz dźwiękowy. Efektem jest muzyka balansująca między ciszą a napięciem, akustyczną kruchością a elektroniczną głębią. Słuchacz staje się w niej towarzyszem podróży po nienazwanym i nieuchwytnym.

Kim jest Piotr Paduszewski?

Piotr Paduszyński - niezależny pianista i kompozytor konsekwentnie budujący własny język muzyczny. Tworzy utwory w filmowym i ilustracyjnym stylu, opierając je o akustyczne pianino oraz pozytywkę. Najnowszy album „Zorze” został doceniony przez dziennikarzy i portale muzyczne, co poskutkowało licznymi transmisjami w polskich i zagranicznych radiach (m.in. Trójka, Nowy Świat, Poznań, KEXP). Poza neoklasycznymi, pianistycznymi utworami, w dyskografii Piotra można dostrzec eksperymenty z muzyką elektroniczną. Przykładem jest EP eutymia (music for non-existing game) wydana w formacie stereo oraz Dolby Atmos, stanowiąca propozycję ścieżki dźwiękowej do gry wideo.

Paduszyński zadebiutował w 2020 płytą Prześwit nagraną w studio Leszka Możdżera. Album poprowadził Piotra do wygranej plebiscytu WARTO Gazety Wyborczej, gdzie nazwano artystę muzycznym odkryciem roku. Uzyskał tytuł laureata w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Wroclavile oraz wyróżnienie w konkursie FAMA 2025. W ostatnich latach artysta dzielił sceny ze światowej klasy kompozytorami, takimi jak Andrea Vanzo i Claudio Constantini. Gościnnie wystąpił z Orkiestrą Męskiego Grania, Fukajem oraz Lor. Znakiem rozpoznawczym Piotra stała się pozytywka, która w jego twórczości odzyskuje pełnoprawny, wyrazisty charakter.

Kim jest Tomasz Mreńca?

Tomasz Mreńca – kompozytor i artysta dźwiękowy tworzący na pograniczu współczesnej muzyki akustycznej, elektronicznej i eksperymentalnej. Jego twórczość charakteryzuje się minimalistycznymi strukturami, bogatą warstwą brzmieniową oraz atmosferycznym, emocjonalnym charakterem. Obok autorskich albumów Mreńca komponuje muzykę do filmów, spektakli teatralnych oraz projektów multimedialnych. Współpracował m.in. z Hanią Rani, Danielem Spaleniakiem, Baaschem oraz NOON-em.

Był nominowany do nagrody Fryderyk oraz laureatem nagrody WARTO przyznawanej przez „Gazetę Wyborczą”. Otrzymał również nagrodę Best Original Music Award na Bucharest Film Awards za muzykę do filmu Dreams of Lonely People.