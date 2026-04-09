Orange Warsaw Festival 2026 - line-up. Te gwiazdy rozgrzeją fanów na tegorocznej edycji

Orange Warsaw Festival 2026 to od lat otwarcie sezonu festiwalowego w Polsce i nieoficjalny sygnał, że lato i koncertowe szaleństwo są tuż-tuż. Kolejna edycja imprezy wraca w dniach 29–30 maja 2026 roku i jak zawsze przejmie Tor Wyścigów Konnych Służewiec, który na ten czas zamienia się w pełne energii miasteczko muzyczne. To miejsce ma swoją magię: jednego roku festiwalowicze biegają przed deszczem, drugiego walczą z upałem, ale niezależnie od pogody atmosfera jest zawsze ta sama. Początek festiwalowego sezonu trzeba celebrować.

Poprzednie edycje postawiły poprzeczkę naprawdę wysoko. W 2025 r. scena należała m.in. do Chappell Roan i Charli XCX, które totalnie rozgrzały warszawską publiczność. Nic więc dziwnego, że ogłoszenia na 2026 r. budzą emocje. To jeden z tych festiwali, na który bilety rozchodzą się błyskawicznie, bo każdy liczy na mocny lineup i niezapomniane koncerty.

Zobacz też: Open'er 2026 - line-up. Kto wystąpi na festiwalu w Gdyni? [Lista gwiazd]

Powrót Hannah Montany to niewypał? | Commentary ESKA

Orange Warsaw 2026 - kto wystąpi?

Pierwszą oficjalnie potwierdzoną gwiazdą Orange Warsaw Festival 2026 była Olivia Dean, 26-letnia wokalistka z Londynu, która w ostatnich latach zrobiła oszałamiający krok na szczyty list przebojów. W 2026 roku odebrał Nagrodę Grammy jako najlepsza debiutantka. Jej album „The Art of Loving” podbił brytyjski rynek, a single takie jak „Nice to Each Other”, „Man I Need” czy „So Easy (To Fall in Love)” nie tylko wpadły w ucho, ale też zatrząsły TikTokiem i serwisami streamingowymi. To jednak nie koniec. Oto pełne zestawienie ogłoszonych do tej pory gwiazd Orange Warsaw Festival 2026.

29 maja 2026

Lewis Capaldi

TV Girl

30 maja 2026

FKA twigs

Olivia Dean

Organizatorzy zapowiadają, że reszta line-upu będzie odkrywana stopniowo w kolejnych tygodniach. Artykuł będziemy na bieżąco aktualizować wraz z każdym nowym ogłoszeniem.

ZOBACZ TEŻ: Łódź Summer Festival 2026 - kto wystąpi na imprezie? [LISTA]

Orange Warsaw 2026 - bilety

Aktualna pula biletów, Early Bird Tickets, ruszyła 8 grudnia i potrwa do 14 maja lub do wyczerpania miejsc. Ceny wyglądają następująco:

karnet dwudniowy 679 zł, a dla klientów Orange 577 zł;

bilet jednodniowy 449 zł, a z rabatem dla klientów Orange 383 zł.

Wszystkie wejściówki, również w wersji VIP oraz ze zniżkami dla osób z niepełnosprawnościami, są dostępne na oficjalnej stronie festiwalu.