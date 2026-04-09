Orange Warsaw Festival 2026 - line-up. Te gwiazdy rozgrzeją fanów na tegorocznej edycji

Orange Warsaw Festival 2026 to od lat otwarcie sezonu festiwalowego w Polsce i nieoficjalny sygnał, że lato i koncertowe szaleństwo są tuż-tuż. Kolejna edycja imprezy wraca w dniach 29–30 maja 2026 roku i jak zawsze przejmie Tor Wyścigów Konnych Służewiec, który na ten czas zamienia się w pełne energii miasteczko muzyczne. To miejsce ma swoją magię: jednego roku festiwalowicze biegają przed deszczem, drugiego walczą z upałem, ale niezależnie od pogody atmosfera jest zawsze ta sama. Początek festiwalowego sezonu trzeba celebrować.
Poprzednie edycje postawiły poprzeczkę naprawdę wysoko. W 2025 r. scena należała m.in. do Chappell Roan i Charli XCX, które totalnie rozgrzały warszawską publiczność. Nic więc dziwnego, że ogłoszenia na 2026 r. budzą emocje. To jeden z tych festiwali, na który bilety rozchodzą się błyskawicznie, bo każdy liczy na mocny lineup i niezapomniane koncerty.
Orange Warsaw 2026 - kto wystąpi?
Pierwszą oficjalnie potwierdzoną gwiazdą Orange Warsaw Festival 2026 była Olivia Dean, 26-letnia wokalistka z Londynu, która w ostatnich latach zrobiła oszałamiający krok na szczyty list przebojów. W 2026 roku odebrał Nagrodę Grammy jako najlepsza debiutantka. Jej album „The Art of Loving” podbił brytyjski rynek, a single takie jak „Nice to Each Other”, „Man I Need” czy „So Easy (To Fall in Love)” nie tylko wpadły w ucho, ale też zatrząsły TikTokiem i serwisami streamingowymi. To jednak nie koniec. Oto pełne zestawienie ogłoszonych do tej pory gwiazd Orange Warsaw Festival 2026.
29 maja 2026
- Lewis Capaldi
- TV Girl
30 maja 2026
- FKA twigs
- Olivia Dean
Organizatorzy zapowiadają, że reszta line-upu będzie odkrywana stopniowo w kolejnych tygodniach. Artykuł będziemy na bieżąco aktualizować wraz z każdym nowym ogłoszeniem.
Orange Warsaw 2026 - bilety
Aktualna pula biletów, Early Bird Tickets, ruszyła 8 grudnia i potrwa do 14 maja lub do wyczerpania miejsc. Ceny wyglądają następująco:
- karnet dwudniowy 679 zł, a dla klientów Orange 577 zł;
- bilet jednodniowy 449 zł, a z rabatem dla klientów Orange 383 zł.
Wszystkie wejściówki, również w wersji VIP oraz ze zniżkami dla osób z niepełnosprawnościami, są dostępne na oficjalnej stronie festiwalu.