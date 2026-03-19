Colours of Ostrava 2026 - LINE-UP. Kto w tym roku zagra na lubianym festiwalu?

Colours of Ostrava 2026 odbędzie się w dniach 15–18 lipca 2026 roku, w unikalnej industrialnej przestrzeni Dolní Vítkovice, w czeskiej Ostrawie i będzie kolejną, długo wyczekiwaną edycją jednego z najważniejszych festiwali muzycznych i kulturowych w Euro-pie Środkowej, organizowanym nieprzerwanie od 2002 roku. To międzynarodowe, wielogatunkowe wydarzenie, które od ponad dwóch dekad łączy na scenach światowe gwiazdy, najciekawszych twórców z wielu gatunków muzycznych, artystyczne eksperymenty, de-baty, dyskusje i programy towarzyszące, stając się dla uczestników wyjątkowym doświadczeniem kulturalnym i społecznym, które każdego lata przyciąga dziesiątki tysięcy fanów z całego świata . W 2026 roku festiwal świętuje kolejną odsłonę swojej historii, kontynuując tradycję szerokiego i starannie dobranego programu, który obejmuje koncerty, spektakle, panele dyskusyjne i wiele innych aktywności.

LINE-UP Colours of Ostrava 2026

Na scenach Dolní Vítkovice wystąpią zarówno znane światowe gwiazdy, jak i twórcy eksplorujący nowe brzmienia. Potwierdzeni artyści to m.in. Twenty One Pilots, którzy powracają po kilku latach przerwy z nowym materiałem, amerykańska wokalistka LP - wielki powrót po latach na Colours, legendarny producent i wykonawca Moby - w pierwszym od wielu lat występie w Czechach, nowozelandzka gwiazda Lorde, amerykański artysta Teddy Swims, japoński fenomen Atarashii Gakko!, amerykańska wokalistka Audrey Nuna (znana m.in. z roli w hitowym filmie „KPop Demon Hunters”), a także brytyjskie i międzynarodowe projekty jak Paris Paloma, Skunk Anansie, The Libertines, Queen Omega & The Royal Souls oraz wielu innych wykonawców reprezentujących różnorodne style muzyczne od popu, rocka i alternatywy po elektronikę. Lista artystów lokalnych i wschodzących talentów z Czech i zagranicy również jest imponująca – w programie pojawią się m.in. Tata Bojs, Gufrau, The Tap Tap, Sofian Medjmedj, Bert & Friends, a także projekty eksperymentalne i światowe jak Jambinai, Kirara czy Turtle Island, co podkreśla globalny charakter festiwalu i jego otwartość na różne kultury muzyczne.

Colours of Ostrava od lat znany jest nie tylko z koncertów, ale także z bogatego programu towarzyszącego, w tym forum dyskusyjnego Meltingpot – największego interdyscyplinarnego panelu w Europie, który łączy naukowców, twórców, lekarzy, psychologów i liderów opinii w rozmowach o tematach społecznych, technologicznych i kulturowych, otwierając przestrzeń do inspirujących debat i spotkań.

Uczestnicy Colours of Ostrava mogą zaplanować cztery dni pełne muzyki na licznych scenach – od dużych otwartych przestrzeni po kameralne sale i strefy specjalistyczne – a także spektakli teatralnych, warsztatów, pokazów filmowych oraz aktywności artystycznych, które tworzą unikalną festiwalową atmosferę w industrialnym otoczeniu dawnych hut i zakładów przemysłowych .

Bilety są już w sprzedaży za pośrednictwem oficjalnej strony festiwalu Colours.cz, a oferta obejmuje różne warianty wejściówek: 4‑dniowe karnety dla dorosłych, zniżkowe pakiety dla młodszych uczestników oraz karnety VIP z dostępem do stref premium. Ceny czterodniowych biletów zaczynają się od około 125–165 Euro dla biletów normalnych, z opcjami rozszerzonymi i premium w wyższych przedziałach cenowych, a zakup najkorzystniejszych cenowo pakietów zależy od fazy sprzedaży i dostępnych promocji.

Dolní Vítkovice, jako festiwalowa lokalizacja, oferują niepowtarzalne połączenie monumentalnej przestrzeni przemysłowej i żywej kultury muzycznej, co czyni Colours of Ostrava 2026 jednym z najważniejszych punktów w kalendarzu letnich wydarzeń kulturowych w Europie, zapewniając uczestnikom niezapomniane doświadczenia muzyczne i artystyczne.