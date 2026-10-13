Nie żyje RJ Mitte. Aktor znany z "Breaking Bad" miał tylko 34 lata. Zagraniczne media piszą o przyczynie śmierci

TMZ poinformował o przyczynie śmierci

W poniedziałek, 12 października, napłynęły tragiczne wiadomości ze Stanów Zjednoczonych. RJ Mitte, którego widzowie doskonale znali z serialu "Breaking Bad", nie żyje. Informację o śmierci aktora potwierdził jego przedstawiciel. Miał zaledwie 34 lata.

Według informacji przekazanych przez sędzię pokoju hrabstwa Cameron, Cyndi Hinojosa, zgon stwierdzono około godziny 13.30 czasu lokalnego w Brownsville. Jak podała agencja Associated Press, przyczyna śmierci nie była wówczas znana, a zaplanowana sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu okoliczności tragedii. Jednocześnie portal TMZ poinformował, powołując się na swoje źródła, że aktor odebrał sobie życie. Te doniesienia nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone przez lokalne władze.

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RJ Mitte zyskał sławę dzięki "Breaking Bad"

RJ Mitte, czyli Roy Frank Mitte III, największą popularność zdobył dzięki roli Waltera "Flynn’a" White’a Juniora w serialu "Breaking Bad". Wcielał się w syna głównego bohatera, Waltera White’a, granego przez Bryana Cranstona. Produkcja doczekała się pięciu sezonów i zdobyła uznanie widzów na całym świecie.

Mitte wystąpił w 56 odcinkach serialu. Jego bohater zmagał się z mózgowym porażeniem dziecięcym, podobnie jak sam aktor, u którego schorzenie zdiagnozowano, gdy miał trzy lata. Dzięki osobistym doświadczeniom mógł nadać tej postaci wyjątkową autentyczność.

Po sukcesie "Breaking Bad" aktor kontynuował karierę. Pojawiał się w kolejnych produkcjach filmowych i telewizyjnych, między innymi w serialu "Switched at Birth". Angażował się również w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Przedstawiciel aktora zabrał głos

Po informacji o śmierci Mitte jego przedstawiciel, Sean Reilly, przesłał mediom oświadczenie, w którym podkreślił zarówno jego dokonania artystyczne, jak i działalność społeczną.

Z głębokim smutkiem informujemy o tragicznej śmierci uwielbianego aktora, filantropa i zaangażowanego orędownika praw osób z niepełnosprawnościami, RJ Mittego

- przekazał Sean Reilly w komunikacie przesłanym BBC.

Jak przypomniał przedstawiciel zmarłego aktora, wykorzystywał on swoją rozpoznawalność, by przełamywać stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Wspierał między innymi organizacje United Cerebral Palsy oraz Shriners Children's. Był także związany z działalnością The Mitte Foundation.

W życiu prywatnym tworzył związek z Kennedy Suarez. W 2025 roku para się zaręczyła. Wiadomość o śmierci aktora jest bolesnym ciosem dla jego bliskich, współpracowników i fanów, którzy przez lata śledzili jego karierę.

Na ten moment okoliczności śmierci RJ Mitte pozostają przedmiotem ustaleń. Wobec braku oficjalnego potwierdzenia przyczyny zgonu należy zachować ostrożność w interpretowaniu medialnych doniesień.

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