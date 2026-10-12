Natalia Kukulska z Anią i Laurą. Fani są zachwyceni

Natalia Kukulska z reguły rzadko dzieli się z internautami swoją prywatnością, ale tym razem zrobiła mały wyjątek. Piosenkarka wrzuciła na swój profil na Instagramie urocze zdjęcie, do którego pozuje ze swoimi ukochanymi córkami. Choć 21-letnią Annę i 9-letnią Laurę dzieli spora różnica wieku, na fotografii widać, że świetnie czują się w swoim towarzystwie.

Zobacz także: Natalia Kukulska szczerze o pracy z mężem i synem. Zaskoczył ją talent dziecka

Niebanalne imiona dzieci gwiazd. Czyje to pociechy? Pytanie 1 z 10 Xavier jest synem: Piotra Polka Michała Wiśniewskiego Zenka Martyniuka Następne pytanie

Na dzisiejszą aurę najlepszy okład z córeczek! Nawet nie wiedziałam że dziś był dzień dziewczyny! - napisała Kukulska i pokazała zdjęcie z córkami.

Fani niemal natychmiast zareagowali na uroczy rodzinny kadr piosenkarki. Zgodnie stwierdzili, że córki Natalii Kukulskiej wyglądają niemal identycznie jak ona sama. Nie brakowało też głosów, że obie mocno przypominają swoją słynną babcię - tragicznie zmarłą Annę Jantar.

Zobacz także: Rocznica śmierci Anny Jantar. Natalia Kukulska opublikowała w sieci poruszający wpis

"Copy+paste", "Przepiękne wszystkie. Po lewej podobna do p. Natalii, a po prawej mam wrażenie, że widzę Annę Jantar. Cuda trzy", "Piękne i hipnotyzujące. Wszystkiego najlepszego dla Was", "Piękne zdjęcie i tyle w nim miłości" - czytamy w sieci.

Natalia Kukulska ma troje dzieci. Piosenkarka wcześnie straciła mamę

Natalia Kukulska oprócz dwóch córek doczekała się z mężem, Michałem Dąbrówką, również syna - 26-letniego Jana. Ich dom musi być pełen muzyki, bo Jan już prężnie działa w branży muzycznej jako perkusista, a starsza córka piosenkarki marzy o karierze w musicalach. Laura to na razie uczennica szkoły podstawowej, a jej mama dba o to, by nie wystawiać jej na widok publiczny w internecie zbyt często. Gwiazda nierzadko wspomina w wywiadach, jak bardzo zależy jej na tym, by być dobrą mamą dla swoich pociech. Należy pamiętać, że sama mamę straciła w wieku czterech lat.

Kultowa artystka Anna Jantar, zginęła w katastrofie lotniczej w 1980 r. Jednak pamięć o niej do dziś pozostaje żywa wśród fanów.

Zobacz także: 45 lat temu zginęła Anna Jantar. Tak wyglądało jej ostatnie zdjęcie

Zobacz więcej zdjęć. Natalia Kukulska pokazała córki. Wyglądają jak mama i babcia? Zobaczcie!

Natalia Kukulska wzruszy Polaków? Anna Jantar zostanie pięknie upamiętniona!