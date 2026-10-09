Mąż Kourtney Kardashian przeszedł operację! Gwiazda nie odstępowała go w szpitalu na krok

Travis Barker to jedna z najbardziej znanych postaci szeroko pojmowanego świata muzyki rockowej. Największe uznanie i popularność zyskał jako perkusista punk rockowej formacji blink-182, w składzie której pozostaje po dziś dzień.

Bębniarz od lat jest także stałym gościem tabloidów, w dużej mierze za sprawą swoich głośnych związków. Tak właśnie zadziało się w 2020 roku, kiedy to pojawiły się pierwsze plotki, jakoby Barker spotykał się ze swoją wieloletnią przyjaciółką, Kourtney Kardashian. Potwierdziło się to już rok później, kiedy para zaręczyła się, a kolejno w 2022 roku wzięła szeroko komentowany ślub, najpierw w Las Vegas, a następnie we Włoszech. W kolejnych latach para przeszła trudną drogę do rodzicielstwa, doczekując się narodzin syna. Chłopiec przyszedł na świat w listopadzie 2023 roku.

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Travis Barker trafił do szpitala!

Para uchodzi za wyjątkowo zgarną i lubi dzielić się ze swoimi odbiorcami w mediach społecznościowych wspólnymi, niekiedy niezwykle odważnymi, zdjęciami.

Jednak fotografia, która pojawiła się za pośrednictwem Instagram Stories Barkera w środę 7 października wzbudziła spory niepokój wśród jego fanów. Wyraźnie widać na niej, że muzyk przebywa w szpitalu, gdzie oczywiście towarzyszyła mu ukochana żona. Co dolega perkusiście?

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Mąż Kourtney Kardashian przeszedł operację

Jak poinformował w opisie fotki sam zainteresowany, we wtorek 6 października przeszedł operację. Lekarze zdecydowali się na ten krok, gdyż Barker od niemal miesiąca, po jednym z koncertów, odczuwał drętwienie ramienia, dłoni i palców. Po badaniu okazało się, że perkusista miał uszkodzony nerw łokciowy, przez co konieczny był zabieg chirurgiczny. Travis zaznaczył, że nie zamierzał czekać na to, aż problem się pogłębi, stąd decyzja o operacji. Muzyk zapewnia, że rekonwalescencja potrwa kilka tygodni, a on sam już myśli o powrocie do grania.

W opisie zdjęcia, na którym widać także uśmiechniętą Kourtney, Barker napisał prześmiewczo: "Nie wiem, dlaczego moja żona wygląda na taką zadowoloną z tego faktu".