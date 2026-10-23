Ikona polskiego kina porzuciła wielkie miasto. Po rozstaniu zamieszkała na Podlasiu. Tak dziś żyje Agata Buzek

Agata Buzek wybrała Podlasie. Tam odnalazła spokój

Agata Buzek nie należy do osób, które za wszelką cenę chcą pozostawać w centrum uwagi. Aktorka coraz częściej podkreśla, jak ważne są dla niej cisza, kontakt z przyrodą i chwile spędzane we własnym rytmie. Pobyt w podlaskim gospodarstwie pozwala jej odpocząć od presji i obowiązków związanych z zawodowym życiem. W rozmowie z „Dobrym Tygodniem” przyznała, że potrzebuje samotności i świadomie ogranicza kontakt z otaczającym ją światem. To właśnie na Podlasiu może odetchnąć od stresu i blichtru, a energię czerpać z prostych przyjemności.

Ważną częścią jej nowej codzienności są również relacje z lokalną społecznością. Aktorka docenia, że wśród sąsiadów liczy się przede wszystkim zwyczajna rozmowa i codzienne umiejętności, a nie popularność czy zawodowe osiągnięcia. Takie podejście pozwala jej funkcjonować bez nieustannego zainteresowania ze strony innych.

Agata Buzek odkryła nowe pasje

Przeprowadzka na Podlasie przyniosła Agacie Buzek okazję do rozwijania zainteresowań, na które w szybkim tempie życia mogło brakować miejsca. Aktorka zajmuje się rękodziełem, a zimowe miesiące wykorzystuje między innymi na dzierganie czapek, które później trafiają na sprzedaż. To jednak nie wszystko. Wśród jej nowych pasji znalazły się także zielarstwo oraz odnawianie starych mebli. Dzięki temu codzienność artystki nie ogranicza się do pracy przed kamerą czy na teatralnej scenie.

Buzek nie ukrywa, że czuje się spełniona w różnych obszarach życia. Coraz większą wartość mają dla niej doświadczenia, które nie muszą wiązać się z rozpoznawalnością ani zawodowymi sukcesami. Liczy się przede wszystkim możliwość przeżywania kolejnych dni z uważnością i wdzięcznością.

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Co z miłością po rozstaniu z Jackiem Braciakiem?

W życiu prywatnym Agaty Buzek również zaszły zmiany. Po rozstaniu z Jackiem Braciakiem aktorka nie opowiada o poszukiwaniu nowego partnera. Z jej wypowiedzi wynika, że miłość rozumie dziś znacznie szerzej niż tylko jako romantyczną relację. W wywiadzie podkreśliła, że ma w sobie wiele miłości, ale kieruje ją przede wszystkim do świata, ludzi i zwierząt. Nie uzależnia więc poczucia spełnienia od tego, czy u jej boku pojawi się kolejny mężczyzna. Takie podejście pokazuje, że dla aktorki bliskość może przybierać różne formy. Ważne są dla niej empatia, życzliwość i bezinteresowna pomoc. Jak sama zaznacza, dawanie innym potrafi przynosić więcej szczęścia niż otrzymywanie.

Agata Buzek ma jedno marzenie

Aktorka, która w 2026 roku skończyła 50 lat, nie zamierza podporządkowywać przyszłości wielkim ambicjom ani dalekosiężnym planom. Zamiast tego chce cieszyć się zdrowiem i spokojem. W jej podejściu do życia coraz wyraźniej widać przekonanie, że szczęście nie zawsze wymaga spektakularnych wydarzeń. Buzek chciałaby również przyczyniać się do zmieniania świata na lepsze. Wierzy w znaczenie miłości, troski o innych i drobnych gestów, które mogą mieć realny wpływ na codzienność.

Jej historia pokazuje, że zmiana otoczenia może być sposobem na odnalezienie własnego rytmu. Podlasie, rękodzieło i życie bliżej natury stały się dla Agaty Buzek przestrzenią, w której może skupić się na tym, co naprawdę ważne. Zamiast celebryckiego blichtru wybiera autentyczność, a zamiast wielkich deklaracji - codzienne chwile, które dają jej radość.