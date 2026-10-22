Katarzyna Cichopek zaliczyła upadek przed domem. Maciej Kurzajewski ruszył z pomocą

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski systematycznie relacjonują swoją codzienność w mediach społecznościowych. Obserwatorzy pary dobrze wiedzą, że zakochani dzielą sporą posiadłość, w której wychowują także duże psy. Zazwyczaj publikowane przez nich materiały emanują spokojem, jednak tym razem doszło do nieprzewidzianego i dość niebezpiecznego incydentu.

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Groźny incydent przed domem Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Gwiazda serialu „M jak miłość” i telewizji zdecydowała się pokazać fanom mniej oficjalne oblicze. Akcja rozegrała się na terenie posesji pary, a winowajcą całego zajścia okazał się jeden z ich czworonogów. Zwierzę swoimi gabarytami potrafi wywołać spory chaos, o czym prezenterka przekonała się na własnej skórze.

Podczas beztroskiej zabawy pies niefortunnie podskoczył, co spowodowało, że Katarzyna Cichopek nagle straciła równowagę i z impetem wpadła w zarośla. Widząc całą sytuację, Maciej Kurzajewski błyskawicznie zareagował i pomógł partnerce wydostać się z krzaków. Mimo że sytuacja wyglądała groźnie, obyło się bez żadnych obrażeń.

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Fani Katarzyny Cichopek zachwyceni nagraniem

Wypadek został nagrany i szybko trafił na instagramowy profil Katarzyny Cichopek. Reakcja internautów była natychmiastowa. Sympatycy gwiazdy nie szczędzili słów rozbawienia, a wielu z nich dzieliło się podobnymi historiami ze swoimi pupilami, doceniając ogromny dystans aktorki do samej siebie.

Jak z instagramowych memów! Kaśka mój mnie ciągnie za każdym razem za rękę do wody, bo pierwszy nie wejdzie, nie wspomnę o zabawie w ogrodzie za każdym razem wracamy jak brudaski Pani Kasiu, idealna promocja, ogromny plus za taki dystans do siebie. :) Hahah padłam i leżę 😂 ze śmiechu oczywiście... Że o tym w gazetach nie pisali.. Zobacz też: Paulina Orłoś trafiła do szpitala! Pokazała zdjęcie i dodała niepokojący wpis

Niebezpieczna siła psiej radości

Zdarzenie przed domem znanej pary, choć ostatecznie wywołało uśmiech, mogło zakończyć się poważną kontuzją, na przykład złamaniem lub zwichnięciem. Na całe szczęście, interwencja Macieja Kurzajewskiego i odrobina szczęścia sprawiły, że Katarzyna Cichopek wyszła z tej przygody bez szwanku. Entuzjazm dużych psów bywa obezwładniający, o czym gwiazdorski duet z pewnością nie zapomni.

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