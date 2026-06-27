Dodaj 5 kropli tego aptecznego specyfiku do wody i spryskaj meble. Kurz zniknie na długie tygodnie

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-06-27 4:15

Kurz na meblach to zmora wielu z nas. Bez względu na to, jak często odkurzamy i ścieramy powierzchnie, mikroskopijne drobiny kurzu zdają się pojawiać niemal natychmiast, uporczywie osiadając na lśniących dotąd blatach, półkach i sprzętach. To prawdziwa syzyfowa praca, która potrafi spędzać sen z powiek, zwłaszcza osobom ceniącym sobie idealny porządek lub cierpiącym na alergie. Na szczęście istnieje prosty sposób, jak sobie z tym poradzić. Wystarczy zmieszać ten apteczny składnik z wodą i spryskać nim meble, a kurz nie pojawi się przez długie tygodnie.

Dłoń osoby w jasnej koszuli czyści biały mebel pod telewizorem żółtą ściereczką, symbolizując walkę z kurzem w domu. Skuteczne sposoby na osiadający kurz, w tym trik z gliceryną, znajdziesz na naszym portalu.
Autor: DC Studio/ Freepik.com
  • Uporczywy kurz na meblach to problem, z którym zmaga się wielu, ale istnieje prosty sposób, by zapomnieć o codziennym ścieraniu.
  • Odkryto zaskakująco prostą metodę, która wykorzystuje jeden składnik dostępny w każdej apteczce, aby zrewolucjonizować sprzątanie.
  • Dowiedz się, jak zastosować ten sprytny trik, by cieszyć się czystymi powierzchniami przez długie tygodnie bez ciągłego wycierania.

Chyba każdy z nas to zna. Niezależnie od tego, jak często sprzątamy, drobinki kurzu szybko ponownie osiadają na półkach, komodach czy stolikach. Szczególnie irytujące jest to w domach, gdzie mieszkają alergicy lub właściciele zwierząt. Większość z nas sięga po gotowe spraye do mebli, które obiecują długotrwałą czystość i ochronę. Jednak często zawierają one silne chemikalia, a ich działanie nie zawsze jest tak skuteczne, jakbyśmy sobie tego życzyli. Na szczęście, istnieje prosty, tani i ekologiczny sposób na to, aby kurz nie osiadał na naszych meblach tak szybko, a jego usuwanie stało się znacznie łatwiejsze.

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Zmieszaj kilka kropli z wodą i spryskaj meble. Kurz nie osiądzie przez długie tygodnie

Do przygotowania skutecznej mieszanki, która zapobiegnie osiadanie się kurzu, wystarczy około pół litra letniej wody oraz 5-8 kropli gliceryny. Składniki należy dokładnie wymieszać, a następnie spryskać roztworem meble i miękką ściereczką  przetrzeć powierzchnie mebli. Gliceryna tworzy na meblach delikatną, niewidoczną warstwę ochronną, która sprawia, że kurz osiada wolniej. Dzięki temu powierzchnie dłużej pozostają czyste, a konieczność częstego wycierania mebli staje się mniej uciążliwa. Dodatkowo gliceryna może nadać niektórym powierzchniom subtelny połysk, poprawiając ich wygląd.

Przed zastosowaniem mieszanki na większej powierzchni warto jednak wykonać próbę w mało widocznym miejscu, zwłaszcza w przypadku delikatnych lub lakierowanych mebli. Jeśli wszystko jest w porządku, można bez obaw wykorzystać ten prosty trik podczas codziennych porządków.

Czasami najskuteczniejsze rozwiązania okazują się najprostsze. Kilka kropli gliceryny dodanych do wody może sprawić, że meble będą wyglądały świeżo i estetycznie przez dłuższy czas, a walka z kurzem stanie się znacznie łatwiejsza.

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