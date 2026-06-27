Republika Zielonego Przylądka z awansem do 1/16 finału MŚ 2026. Zobacz wynik meczu z Arabią Saudyjską

Republika Zielonego Przylądka z awansem do kolejnej fazy

Podczas piłkarskich mistrzostw świata 2026 w Houston odbył się niezwykle ważny mecz w kontekście walki o wyjście z grupy. Republika Zielonego Przylądka bezbramkowo zremisowała z Arabią Saudyjską, zapewniając sobie historyczny awans do 1/16 finału prestiżowego turnieju.

W spotkaniu nie padły żadne bramki, jednak nie brakowało ostrej gry i kartek. Arbitrem głównym starcia był francuski sędzia Francois Letexier, który pokazał łącznie cztery żółte kartki zawodnikom obu reprezentacji.

Jak ułożyła się sytuacja w grupie?

Na trybunach stadionu w Houston zasiadło aż 68 278 kibiców. Zarówno Republika Zielonego Przylądka, jak i Arabia Saudyjska walczyły o każdy centymetr boiska. Żółtą kartką w ekipie Republiki Zielonego Przylądka ukarany został Wagner Pina, natomiast w reprezentacji Arabii Saudyjskiej upomniani zostali Saud Abdulhamid, Nasser Al Dawsari oraz Firas Al Buraikan.

Równolegle rozegrano drugie spotkanie tej grupy, w którym również ważyły się losy awansu. Reprezentacja Hiszpanii odniosła skromne zwycięstwo nad Urugwajem 1:0, co ostatecznie ukształtowało układ tabeli przed fazą pucharową turnieju.