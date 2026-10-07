Znamy szczegóły pogrzebu Przemysława Brannego. Rodzina ma wyjątkową prośbę do żałobników

Nie żyje Przemysław Branny. Smutna wiadomość dla środowiska artystycznego

Informacja o śmierci Przemysława Brannego wstrząsnęła polskim środowiskiem artystycznym. Szanowany aktor był silnie związany ze sceną, pozostawiając po sobie imponujący dorobek artystyczny. Jego śmierć dotknęła zarówno znajomych z branży, jak i wiernych widzów, którzy doceniali jego kreacje aktorskie.

Poznaliśmy już datę i miejsce pogrzebu Przemysława Brannego. Najbliżsi zmarłego aktora poprosili również o niezwykły gest, dzięki któremu pamięć o nim pomoże innym osobom związanym ze sceną.

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Szczegóły pogrzebu Przemysława Brannego. Aktor spocznie w Alei Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego

Pogrzeb Przemysława Brannego zaplanowano na 9 października 2026 roku w Krakowie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 14:20 mszą świętą w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Rakowickiej 26. Po nabożeństwie zmarły aktor zostanie odprowadzony na miejsce wiecznego spoczynku.

Przemysław Branny zostanie pochowany w Alei Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego. To miejsce przeznaczone dla osób, które w wyjątkowy sposób przysłużyły się Krakowowi oraz polskiej kulturze. Decyzja o pochówku w tej alei to symboliczne uhonorowanie jego twórczości oraz wpływu na środowisko artystyczne.

W uroczystościach pogrzebowych Przemysława Brannego wezmą udział członkowie rodziny, przyjaciele, znajomi oraz współpracownicy, z którymi aktor dzielił swoją zawodową ścieżkę. Dla wielu z nich będzie to bolesne pożegnanie i chwila zadumy nad stratą cenionego artysty.

Rodzina zmarłego aktora wystosowała również ważny apel. Zamiast przynoszenia kwiatów na pogrzeb, bliscy proszą o przekazanie datków na rzecz Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Instytucja ta wspiera artystów, którzy całe swoje życie oddali pracy na scenie.

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Osoby chcące wesprzeć tę inicjatywę mogą wpłacać środki na konto Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich: 90 1020 1156 0000 7902 0054 6978.

Taki gest pozwoli upamiętnić Przemysława Brannego i jednocześnie realnie pomóc innym zasłużonym ludziom sztuki.

Pamięć o Przemysławie Brannym jest również kultywowana w Teatrze Bagatela. We foyer teatru wyłożono księgę kondolencyjną, do której od 7 października (w godzinach 12:00-19:00) można wpisywać słowa pożegnania. To miejsce, gdzie bliscy, współpracownicy i widzowie mogą wyrazić swój smutek i wdzięczność dla zmarłego artysty.

Uroczystości pogrzebowe Przemysława Brannego odbędą się 9 października w Krakowie. Aktor spocznie w Alei Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego, co będzie symbolicznym zwieńczeniem jego życia poświęconego polskiej sztuce. Prośba rodziny o wsparcie Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie zamiast kupowania kwiatów to piękny gest, który sprawi, że pamięć o Przemysławie Brannym przyniesie konkretną pomoc potrzebującym artystom.

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