Zmarła Daphne Selfe. Najstarsza modelka na świecie odeszła w domu opieki

Daphne Selfe nie żyje. Modelka miała 97 lat

Daphne Selfe zmarła w sobotę 21 marca, natomiast opinia publiczna dowiedziała się o tym smutnym zdarzeniu z kilkudniowym opóźnieniem. Kobieta przeżyła 97 lat i niemal do samego końca brała czynny udział w pokazach mody. Brytyjka zapisała się w historii jako jedna z najdłużej aktywnych przedstawicielek branży modelingowej. Potwierdzeniem jej niesamowitego dorobku był oficjalny wpis do księgi rekordów Guinnessa, który miał miejsce w 2023 roku.

Doniesienia o odejściu gwiazdy wybiegów przekazali opinii publicznej jej krewni. Rose Wordsworth potwierdziła na łamach amerykańskiego dziennika "The New York Times", że jej matka spędziła schyłek swojego życia w specjalistycznym domu opieki. Zgon nastąpił z przyczyn całkowicie naturalnych. Dodatkowo najbliżsi opublikowali na oficjalnym profilu zmarłej w serwisie Instagram archiwalną fotografię z czasów jej młodości, opatrując ją pamiątkowym i niezwykle sentymentalnym tekstem.

W piękne popołudnie równonocy wiosennej, w promieniach słońca, kroczyła spokojnie i zdecydowanie, kierując się ku światłu, tak jak potrafiła to tylko ona. Daphne miała 97 lat. [...] Będzie nas inspirować nadal, zawsze i na zawsze - przekazano w oświadczeniu.

Kariera Daphne Selfe. Najstarsza modelka świata odeszła w wieku 97 lat

Potomkowie zmarłej ikony wspomnieli także o jej ostatnim oficjalnym zleceniu zawodowym. W czerwcu ubiegłego roku Daphne Selfe była gościem specjalnym na uroczystym lunchu organizowanym przez prestiżowy magazyn "Vogue". Wydarzenie to zostało przygotowane z okazji Dnia Kobiet i odbywało się równolegle z niezwykle popularnymi w Wielkiej Brytanii wyścigami konnymi Royal Ascot.

Cóż za wspaniałe pożegnanie – moda, ludzie i konie… jej największe miłości - dodano.

Daphne Selfe zapisała się na kartach historii jako prawdziwa legenda wybiegów, choć do świata mody trafiła zupełnie nieoczekiwanie. Wszystko zaczęło się, gdy jako 21-letnia sprzedawczyni w sklepie przykuła uwagę przedstawicieli branży. Niedługo później na jej drodze stanął Jim Smith, znany producent związany ze światem telewizji oraz teatru. Para wzięła ślub i doczekała się narodzin syna oraz dwóch córek. Kobieta postanowiła wówczas całkowicie zrezygnować z pracy przed obiektywem, aby w pełni poświęcić się wychowaniu dzieci.

Wielki powrót przed obiektywy aparatów nastąpił dopiero po śmierci jej męża. Zbliżająca się wówczas do siedemdziesiątych urodzin kobieta zdecydowała się na udział w prestiżowym londyńskim Tygodniu Mody. Niedługo po tym spektakularnym występie gwiazda podpisała oficjalną umowę z jedną z najbardziej wpływowych agencji modelek, otwierając w ten sposób kolejny, niezwykle owocny rozdział w swoim bogatym życiu zawodowym.

26

