Ujawniono szczegóły pogrzebu Haliny Kowalskiej-Nowak. Spocznie obok wyjątkowej osoby

Szczegóły śmierci Haliny Kowalskiej-Nowak. Wiadomo, co dolegało gwieździe

Informacja o zgonie Haliny Kowalskiej-Nowak obiegła media 20 marca 2026 roku. Artystka odeszła dwa dni wcześniej w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, który stanowił jej bezpieczny azyl w jesieni życia. Według ustaleń "Super Expressu" kondycja gwiazdy pogarszała się od dawna, a wszystko zainicjowały zaburzenia pamięci. Później kobieta przestała poznawać ludzi i systematycznie traciła kontakt z rzeczywistością.

Halina od kilku lat miała problemy z pamięcią. Nie poznawała ludzi. Ponad rok spędziła w szpitaliku Skolimowa (część domu, w której przebywają bardzo chorzy mieszkańcy - przyp. aut.). Przed śmiercią trafiła do normalnego szpitala, ale zmarła w Skolimowie, do którego wróciła. Zmarła w środę około godziny 13. Poza demencją miała raka - zdradziła Super Expressowi osoba z Domu Artystów Weteranów Scen Polskich.

Finał życia był dla niej ogromnie wymagający. Gwiazda systematycznie słabła, a bezlitosna choroba skutecznie pozbawiała ją energii.

Pogrzeb Haliny Kowalskiej. Ujawniono dokładne plany dotyczące ceremonii

Pożegnanie zmarłej niedawno artystki zaplanowano na 26 marca. Dyrektorka skolimowskiego ośrodka Bożena Pomacho wyznała w rozmowie z Super Expressem, że gwiazda ekranu spocznie w jednym grobie z nieżyjącym od 2022 roku mężem. Mężczyzna jeszcze za życia zabezpieczył wspólną kwaterę. Warto wspomnieć, że zakochani wzięli ślub zaledwie pięć lat temu.

Pani Halina Kowalska zmarła tutaj w tym domu 18 marca. Niestety nas opuściła. Była u nas od 2016 roku ze swoim mężem. Nawet brali tu ślub. Pogrzeb będzie w najbliższy czwartek na Powązkach. O godzinie 10 odbędzie się msza w kościele Boromeusza i wyprowadzenie zwłok na Powązki - mówiła Bożena Pomacho.

Przedstawicielka ośrodka na łamach "Super Expressu" zaprosiła wszystkich na tę niezwykle smutną uroczystość.

Jeżeli ktoś miałby życzenie, to serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej uroczystości. Smutnej co prawda, ale pani Halina Kowalska była bardzo sławną aktorką i bardzo zacnym człowiekiem, więc serdecznie zapraszam. Bardzo była lubiana, była dobrym duchem tego domu. Zostanie złożona do tego samego grobu, który przygotował właśnie pan Włodzimierz. Zadbał o to, jeszcze będąc tutaj mieszkańcem naszego domu.

