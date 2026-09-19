Iza Kuna odpowiada na krytykę po udziale w "Tańcu z Gwiazdami". Aktorka stawia sprawę jasno

Iza Kuna w "Tańcu z Gwiazdami". Pojawiły się uszczypliwości

Decyzja o występie w "Tańcu z Gwiazdami" odbiła się szerokim echem nie tylko w przestrzeni medialnej, ale również w aktorskim świecie. Iza Kuna, znana ze swoich ról filmowych, serialowych oraz teatralnych, postawiła przed sobą zupełnie nowe wyzwanie, wkraczając na taneczny parkiet.

Aktorka szlifuje swoje umiejętności pod okiem Michała Bartkiewicza. W trakcie intensywnych treningów Iza Kuna przygotowuje kolejne układy taneczne, jednocześnie mierząc się z opiniami jurorów i reakcjami ze strony publiczności. Gwiazda przyznaje jednak, że potrafi dystansować się od słów osób, z których opinią się nie liczy, i skupia się tylko na zdaniu swoich bliskich.

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Iza Kuna krótko o krytyce. Wyjaśnia, jak podchodzi do hejtu

W wywiadzie udzielonym "Super Expressowi" Iza Kuna opowiedziała, z jakimi reakcjami spotkała się po ogłoszeniu decyzji o występie w programie. Aktorka zdradza, że spotkała się z różnym odbiorem, jednak to zdanie życzliwych jej osób miało dla niej kluczowe znaczenie.

Gwiazda wprost komunikuje, że nie zamierza tracić czasu na analizowanie negatywnych komentarzy dotyczących jej udziału w popularnym show. Dodała, że opinie ludzi, którzy nie są z nią związani lub okazują jej niechęć, są dla niej całkowicie obojętne.

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Ci, na których mi ich zależy, to bardzo mnie wspierają i wysyłali do mnie miłe SMS-y, a ci, na których mi nie zależy i im na mnie nie zależy, to nie obchodzi mnie to, co te osoby myślą. Dlaczego mają mnie obchodzić? Wiem, że są takie osoby, które uważają to i to (...) W sensie nie obchodzą mnie te opinie, ludzi, na których mi nie zależy, albo którzy mi życzą źle, albo którzy mają swoje zdanie na ten temat, no i niech mają, no ale co, to mnie... to mnie nie obchodzi. Tak, mnie to... nas to w ogóle nie obchodzi. A na kąśliwe uwagi, czy te wszystkie rzeczy, że nie powinnam brać udział w "Tańcu z Gwiazdami", czy coś takiego, że dlaczego... to mnie w ogóle nie obchodzi - wyznała nam Iza Kuna.

W ten sposób Iza Kuna odniosła się bezpośrednio do uszczypliwości, które mogły pojawić się po jej dołączeniu do obsady programu. Gwiazda ma świadomość, że niektórzy mogą kwestionować jej wybór i twierdzić, że taneczny parkiet to nie jest miejsce dla niej.

Aktorka przyznaje, że radzenie sobie z takimi opiniami nie jest u niej wynikiem długich lat pracy nad sobą, ale naturalną cechą jej charakteru. W związku z tym krytyczne komentarze po prostu do niej nie trafiają.

Co więcej, dla aktorki występ w "Tańcu z Gwiazdami" to szansa na nawiązanie relacji z publicznością i pokazanie się widzom z zupełnie nowej, tanecznej strony.

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Wiadomo, że negatywne opinie nie są fajne, ale może ja tego nie robię dla tych, którzy mnie nie lubią, tylko dla tych, którzy mnie lubią. I dla siebie samej, i dla Michała to robię, dla moich dzieci, mojej rodziny, moich sąsiadów, dla ludzi, z którymi pracuję, i którzy mi dobrze życzą, dla publiczności, która mnie nie zna, a w ten sposób poznaje. Nie, no to ja sobie to nie tyle wypracowałam, ja mam taki charakter. Ja mam taki charakter... - mówi nam Iza Kuna.