Spotify stanie się globalną platformą książkową

Podczas Targów Książki we Frankfurcie – największego na świecie wydarzenia literackiego – Spotify ogłosiło kolejny etap rozwoju swojej oferty audiobooków. Do końca 2026 roku dostęp do książek audio zostanie rozszerzony z 22 do ponad 180 rynków. Oznacza to, że już wkrótce ponad 750 milionów osób na całym świecie będzie mogło słuchać książek w Spotify lub kupować pojedyncze tytuły – obok muzyki i podcastów, które już znają i lubią.

Użytkownicy otrzymają dostęp do katalogu liczącego ponad 350 tysięcy audiobooków, obejmującego treści w ponad 120 językach. Wśród nowych kolekcji znajdą się między innymi katalogi w języku polskim, hiszpańskim, portugalskim i włoskim. Spotify podkreśla, że autorzy powinni mieć możliwość docierania do jak najszerszego grona odbiorców, dlatego wszystkie partnerstwa platformy mają charakter niewyłączny. Dzięki temu twórcy i wydawcy mogą eksplorować kolejne drogi dotarcia do czytelników na całym świecie.

W Polsce audiobooki zadebiutują 15 października. Użytkownicy kwalifikujących się planów Spotify Premium otrzymają co miesiąc 12 godzin słuchania audiobooków w ramach już posiadanej subskrypcji. Osoby, które będą chciały poświęcić książkom jeszcze więcej czasu, będą mogły skorzystać z usługi Audiobooks+, oferującej 15 dodatkowych godzin słuchania miesięcznie za 17,99 zł. Dostępna będzie również możliwość zakupu pojedynczych tytułów bez konieczności wykupywania dodatkowego pakietu.

Od dnia premiery polscy użytkownicy otrzymają dostęp do ponad 20 tysięcy audiobooków w języku polskim. W katalogu znajdą się zarówno bestsellery, jak i książki reprezentujące różne gatunki – od literatury obyczajowej i historycznej po thrillery, kryminały oraz literaturę faktu. Słuchacze będą mogli sięgnąć między innymi po „Zakręty losu” i „Przyjdę, gdy zaśniesz” Agnieszki Lingas-Łoniewskiej, oba tomy „Prawdy zapisanej w popiołach” Joanny Jax czy „Hardą” Elżbiety Cherezińskiej.

Książki pozwalają zwolnić, spojrzeć na świat z innej perspektywy albo całkowicie zatracić się w innej rzeczywistości. W czasach, gdy tak wiele naszej uwagi pochłania bezrefleksyjne przewijanie kolejnych, przygnębiających treści, książki dają nam przestrzeń do skupienia i wyobraźni. Udostępnienie audiobooków na ponad 180 rynkach oznacza, że miliony kolejnych osób będą mogły odkrywać ten format, a autorzy i wydawcy dotrą do czytelników, do których wcześniej nie mieli dostępu - powiedział Owen Smith, wiceprezes Spotify ds. audiobooków.

Spotify rozwija również funkcję Dopasowanie strony, która pozwala płynnie przełączać się między książką drukowaną lub e-bookiem a jego audiobookowym odpowiednikiem – bez konieczności szukania miejsca, w którym przerwano lekturę. Od uruchomienia funkcji w lutym skorzystało z niej już ponad milion czytelników.

Najnowsza aktualizacja funkcji wprowadza obsługę numerów stron. Wystarczy zeskanować w aplikacji Spotify kod ISBN książki, a następnie wykorzystać numer strony, by łatwiej odnaleźć odpowiedni moment w audiobooku. Dopasowanie strony obsługuje już tytuły w ponad 30 językach i wraz z rozszerzaniem dostępu do audiobooków pomoże kolejnym czytelnikom swobodnie przełączać się między różnymi formatami.

Audiobooki są częścią Spotify Premium od niemal trzech lat. W tym czasie liczba miesięcznych słuchaczy wzrosła o prawie 40 procent rok do roku, a liczba godzin słuchania zwiększyła się o ponad 30 procent. Z usługi Audiobooks+ korzysta już ponad milion subskrybentów.

Teraz, wraz z wejściem na kolejne rynki, Spotify chce sprawić, by świat opowieści był dostępny dla jeszcze większej liczby osób – niezależnie od tego, czy sięgają po książkę podczas podróży, spaceru, codziennych obowiązków czy wieczornego odpoczynku. Modele cenowe i zasady dostępu do audiobooków mogą różnić się w zależności od rynku.