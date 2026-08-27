Martyna Kubka o krok od US Open. Z kim zagra o awans?

Polka pokonała wyżej notowaną rywalkę

Martyna Kubka wygrała z rozstawioną z numerem dwudziestym pierwszym Hiszpanką Mariną Bassols. Spotkanie zakończyło się pewnym wynikiem 6:3, 6:2 dla reprezentantki Polski. Dla dwudziestopięcioletniej zawodniczki to ogromny sukces w jej debiucie na tym szczeblu rozgrywkowym. Obecnie Polka plasuje się na sto osiemdziesiątej drugiej pozycji w rankingu WTA, podczas gdy jej przeciwniczka zajmuje sto trzydzieste trzecie miejsce.

W finałowej fazie eliminacji polska tenisistka zmierzy się z jedną z dwóch wyżej notowanych przeciwniczek. Jej rywalką będzie Rosjanka Kristina Liutowa lub Serbka Lola Radivojević. Pierwsza z nich zajmuje sto dwudzieste piąte miejsce w światowym zestawieniu, a druga plasuje się na sto pięćdziesiątej pozycji. Zwyciężczyni tego niezwykle ważnego pojedynku zagwarantuje sobie bezpośredni awans do głównej drabinki nowojorskiego Wielkiego Szlema.

Kto zagra w turnieju głównym?

Wcześniej z rywalizacji w amerykańskich eliminacjach odpadło troje innych reprezentantów naszego kraju. Linda Klimovicova po walce zakończyła swój udział na drugiej rundzie kwalifikacyjnej. Katarzyna Kawa oraz Maks Kaśnikowski pożegnali się z turniejem wielkoszlemowym już po swoich pierwszych rozegranych spotkaniach. Oznacza to, że ze wszystkich biało-czerwonych walczących o awans, na placu boju pozostała tylko jedna zawodniczka.

Rywalizacja w głównej drabince gry pojedynczej rozpocznie się oficjalnie już w najbliższą niedzielę. Udział w nowojorskim wydarzeniu bez konieczności udziału w kwalifikacjach ma zapewnione aż sześcioro reprezentantów Polski. W zmaganiach kobiet wystąpią Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linette i Magdalena Fręch. Z kolei w turnieju mężczyzn bezpośredni awans uzyskali Hubert Hurkacz oraz Kamil Majchrzak.