Szemplińska zaprezentowała nową wersję "Pray"! Internauci: "Lepsze od oryginału"

Alicja Szemplińska z niecierpliwością odlicza dni do swojego wielkiego występu na Eurowizji 2026. Po bezapelacyjnym zwycięstwie w krajowych eliminacjach, wokalistka zameldowała się w Wiedniu, by w tym największym muzycznym widowisku świata zawalczyć o wygraną z utworem "Pray". Dla 24-letniej artystki tegoroczny start to moment szczególnej satysfakcji i zwieńczenie długiej drogi. Warto przypomnieć, że Alicja została bowiem wybrana na reprezentantkę Polski już w 2020 roku, jednak wówczas na przeszkodzie stanęła jej pandemia, która doprowadziła do odwołania konkursu. Rok później zapadła decyzja, że do Rotterdamu pojedzie Rafał Brzozowski, a kolejna próba Szemplińskiej w preselekcjach z 2023 roku zakończyła się zajęciem przez nią 6. miejsca.

Obecnie Alicja wraz z całą polską delegacją przebywa już w stolicy Austrii, gdzie intensywnie szlifuje każdy detal nadchodzącego show podczas oficjalnych prób. Mimo niezwykle napiętego harmonogramu, artystka znalazła czas na przygotowanie dla fanów wyjątkowej niespodzianki - nowej odsłony konkursowego singla "Pray", który zaprezentuje w pierwszym półfinale. Zwyciężczyni jubileuszowej edycji "The Voice of Poland" zaprosiła do współpracy wokalistów z Sienna Gospel Choir. Efektem jest natchniona, gospelowa i jeszcze bardziej emocjonalna wersja utworu, która zbiera świetne recenzje. Internauci nie szczędzą komplementów, wróżąc Polsce wysokie miejsce w tabeli wyników.

Na oficjalnym kanale Eurowizji zadebiutowała nowa wersja piosenki "Pray", z którą Alicja Szemplińska zawalczy 12 maja o awans do wielkiego finału konkursu. Artystka zaprosiła do współpracy wokalistów z Sienna Gospel Choir, którzy nadali jej eurowizyjnej propozycji jeszcze większej głębi. W komentarzach zaroiło się od słów wyrażających zachwyt. Internauci twierdzą nawet, że nasza reprezentantka wyrasta na jedną z faworytek.

WINNER ALERT; ARCYDZIEŁO! Potrzebuję tej wersji na Spotify NA JUŻ; Wow! Mam gęsią skórkę wszędzie! Jest najbardziej utalentowaną wokalistką tegorocznej Eurowizji! Brawa dla niej!; Lepsze niż oryginał - czytamy.