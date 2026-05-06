Wojewódzki słyszał, że Rodowicz "zużywa twórczy tlen". Lanberry stanęła w jej obronie

Jaka jest Maryla Rodowicz w studiu nagraniowym? O współpracy z legendą polskiej sceny muzycznej krążą już legendy. Do Kuby Wojewódzkiego dotarło na przykład, że gwiazda podczas wspólnych sesji zużywa twórczy tlen, o czym poinformował w odcinku swojego podcastu, którego gościem był Ralph Kaminski. Artysta miał okazję nagrać z wokalistką odświeżoną wersję utworu "Nie ma jak pompa", promującego wydany w ubiegłym roku i nominowany do Fryderyka krążek "Niech żyje bal".

Oj, bardzo trudno jest. Trzeba znaleźć sposób na Marylę i ja umiem pracować z wielkimi gwiazdami, natomiast spalam się bardzo - mówił Kaminski w rozmowie.

Na płycie pojawił się również duet z Lanberry, która pomogła Rodowicz w odnowieniu jej wielkiego hitu "Małgośka". W rozmowie z Eską, w ramach formatu "Gwiazdy przejmują ESKA.pl", Uściłowska odniosła się do komentarza Kuby Wojewódzkiego. Artystka przyznała, że ma zupełnie inne spostrzeżenia na temat zachowania swojej starszej koleżanki po fachu podczas wspólnej pracy.

Lanberry broni Rodowicz

Lanberry w rozmowie z Eską wyjawiła, że ma zupełnie inne spostrzeżenia dotyczące współpracy z Marylą Rodowicz. Dla piosenkarki spotkanie w studiu nagraniowym z legendą polskiej estrady było cenną lekcją, z której starała się jak najwięcej wyciągnąć dla siebie. Rodowicz nie sprawiała żadnych problemów, słuchała uwag i pozwoliła Lanberry przejąć kontrolę nad brzmieniem "Małgośki".

Mam zupełnie odwrotne [wnioski]. Całe to zaproszenie na album "Niech żyje bal" było czymś wspaniałym. Moje nastawienie w studiu było takie: "Ok, dobra, za chwilę spotkam się z legendą polskiej sceny. Chcę z tego spotkania czerpać jak najwięcej, poznać, dowiedzieć się, kim jest Maryla, złapać ją w takiej sytuacji niemedialnej". My miałyśmy wywrotowy pomysł na "Małgośkę". [...] Maryla poszła w to w ciemno. Nie potwierdzam tych plotek, nie zrobię sensacji. Ja też jestem taką gąbką na takich sesjach. Mam bardzo dużo pytań, chcę słuchać tych historii, a akurat Maryla jest taką osobą, która lubi opowiadać i jak to mówi, ma pamięć słonia, pamięta wszystko ze szczegółami. Skarbica wiedzy.