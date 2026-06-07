Solejukowa z "Rancza" zachwyca potężnym głosem! Katarzyna Żak na nagraniu z Opola podbija sieć

Katarzyna Żak z serialu Ranczo śpiewa w Opolu. Solejukowa na scenie amfiteatru

Nawet najwierniejsi sympatycy znanych postaci telewizyjnych mogą być zaskoczeni ich nieodkrytymi dotąd umiejętnościami. Taka sytuacja spotkała miłośników Katarzyny Żak, która zdobyła ogromną popularność dzięki występowi w przebojowej produkcji Telewizji Polskiej zatytułowanej "Ranczo". Serial powstawał pierwotnie w latach 2006-2009 oraz 2011-2016, a obecnie trwają prace nad nowymi odcinkami zaplanowanymi na 2026 rok. Aktorka przez wiele sezonów kreowała tam postać Kazimiery Solejuk, żony Macieja i matki siedmiorga dzieci, która z prostej wiejskiej kobiety przechodzi z czasem ogromną metamorfozę.

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Widzowie będą mieli okazję podziwiać artystkę podczas finałowego wydarzenia w ramach 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Katarzyna Żak pojawi się przed opolską publicznością, aby muzycznie uhonorować twórczość dwóch wybitnych kobiet, czyli Magdy Umer oraz Agnieszki Osieckiej.

W mediach społecznościowych na facebookowym profilu stacji TVP udostępniono krótki fragment z przygotowań do tego wyjątkowego występu (WIDEO i ZDJĘCIA znajdziecie TUTAJ). 62-letnia aktorka robi przed kamerami piorunujące wrażenie nie tylko ze względu na doskonałą formę, ale przede wszystkim dzięki swojemu potężnemu i hipnotyzującemu wokalowi.

Próby trwają! Ostatni dzień Festiwalu zapowiada się przepięknie! Katarzyna Żak już na scenie. Koncert "Kiedy mnie już nie będzie... W hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej" już od 20:00 w TVP1! - czytamy w sieci.

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Harmonogram finału festiwalu w Opolu. Jubileusz zespołu Lady Pank i hołd dla Agnieszki Osieckiej

63. edycja muzycznego święta w Amfiteatrze Tysiąclecia w Opolu oficjalnie dobiegnie końca w niedzielę 7 czerwca 2026 roku. Ostatni dzień tego czterodniowego festiwalu w stolicy polskiej piosenki upłynie pod znakiem ważnych rocznic oraz sentymentalnych podsumowań muzycznych. Organizatorzy opublikowali szczegółowy plan wieczornych koncertów.

O godzinie 20:00 rozpocznie się występ z okazji czterdziestopięciolecia zespołu Lady Pank, który zagra swoje legendarne przeboje takie jak "Mniej niż zero" oraz "Kryzysowa narzeczona".

O godzinie 21:45 wystartuje widowisko zatytułowane "Kiedy mnie już nie będzie" stanowiące hołd dla muzycznego dorobku Agnieszki Osieckiej i Magdy Umer. Na deskach amfiteatru zaprezentują się między innymi Hanna Śleszyńska, Zbigniew Zamachowski, Alicja Szemplińska, Maciej Musiałowski, Łukasz Zagrobelny, Katarzyna Żak, Piotr Polk, Natalia Szroeder, Kuba Badach, Igor Herbut, Katarzyna Dąbrowska, Ewa Błaszczyk, Maciej Zakościelny, Adam Nowak, Olga Bończyk, Dorota Miśkiewicz i Wiktor Zborowski.

Wszystkie niedzielne występy z opolskiej sceny będzie można śledzić w czasie rzeczywistym przed ekranami. Bezpośrednia retransmisja z finałowych wydarzeń zostanie wyemitowana na głównym kanale telewizyjnej Jedynki oraz za pośrednictwem platformy TVP VOD.

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