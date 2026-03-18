Sebastian Fabijański zatańczy z siostrą w popularnym show. Kim jest Weronika?

Odcinek rodzinny w Polsacie. Sebastian Fabijański po kontuzji zaprosił na parkiet siostrę

Rodzinne wydania popularnego tanecznego show zawsze budzą ogromne zainteresowanie publiczności. Uczestnicy mogą wtedy odsłonić swoje prywatne oblicze oraz zaprezentować się u boku najbliższych. W trwającej obecnie odsłonie formatu pojawi się wiele interesujących par, jednak to decyzja popularnego aktora wywołała największe poruszenie. Niedawno media obiegła informacja o problemach zdrowotnych artysty, które pojawiły się po niefortunnym zdarzeniu podczas treningu. Uraz kolana początkowo wyglądał dość dramatycznie i zagrażał dalszym występom. W rozmowie z dziennikarzami "Super Expressu" gwiazdor uspokoił jednak fanów, diagnozując problem jako mocne stłuczenie i deklarując dalszą walkę o zwycięstwo w programie.

W niedawnym wywiadzie dla "Super Expressu" aktor oficjalnie potwierdził, że w kolejnym etapie rywalizacji zatańczy u boku swojej siostry, Weroniki. Artysta nie kryje ogromnego entuzjazmu związanego z tym projektem i liczy przede wszystkim na pozytywne wibracje oraz prawdziwą przyjemność płynącą ze wspólnego ruchu na scenie.

29

Moją siostrę. Wierzę w to, że nasz występ wspólny będzie taką czystą radością z tańca. Ja się już nie mogę doczekać. (...) Moja siostra jest zupełnie inna niż ja... Wera jest super i będę robił wszystko, żeby ją nie zjadła trema. Chociaż ona ma za sobą też występy live, więc nie sądzę, żeby to jakoś szczególnie było dla niej trudne (...) Ona tańczy u Mandaryny, tańczy na koncertach z nią. Sama robi choreografię i tak dalej - mówi nam Sebastian.

Aktor zwrócił uwagę na istotne różnice w ich charakterach, które jednak nie przeszkadzają im w doskonałym porozumieniu. Zadeklarował również pełne wsparcie dla krewnej podczas występu na żywo, aby zminimalizować ewentualny stres. Zauważył jednak, że jej dotychczasowa kariera sprawia, iż publiczne pokazy nie stanowią dla niej nowości ani wielkiego wyzwania.

Weronika Fabijańska od dawna funkcjonuje w świecie artystycznym jako zawodowa tancerka oraz ceniona choreografka. Kobieta przez lata szlifowała swoje umiejętności na licznych zagranicznych szkoleniach i zdobywała praktykę na międzynarodowych parkietach. Obecnie zajmuje się układaniem choreografii do dużych wydarzeń muzycznych i regularnie współpracuje z Mandaryną, towarzysząc jej podczas koncertów. Taki obrót spraw stawia jej brata w bardzo korzystnej sytuacji, ponieważ zyskuje on wsparcie prawdziwej ekspertki od scenicznych widowisk.

Myślę, że to będzie naprawdę fajny, fajny tydzień. Tak jak powiedziałem, mam taką szczerą nadzieję i jeszcze w dodatku mamy styl, który też jeszcze bardziej może spotęgować taką czystą radość tańca! - powiedział "Super Expressowi" Fabijański.

Wywiad z aktorem i tancerzem na potrzeby portalu przeprowadziła dziennikarka Julita Buczek.

