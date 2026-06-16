Zatrzymanie w Szczecinie. Mężczyzna zabrał auto i odjechał nim „dla zabawy”

Interwencja policji na ulicach Szczecina

Zdarzenie miało miejsce na terenie Szczecina, gdzie nieuprawniona osoba zdecydowała się wykorzystać pojazd z plandeką zaparkowany na jednej z miejskich ulic. Funkcjonariusze z wydziału sztabu Policji niezwłocznie przekazali informację o incydencie do wszystkich jednostek pełniących służbę w tym rejonie. Dzięki sprawnej komunikacji między wydziałami mundurowi szybko poznali rysopis pojazdu oraz okoliczności jego zniknięcia. Policjanci rozpoczęli patrolowanie dróg, którymi mógł poruszać się odjeżdżający samochód.

Zatrzymanie na jednym ze skrzyżowań

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zauważyli auto pasujące do opisu, gdy zmierzało ono w stronę wyjazdu z miasta. Mundurowi podjęli natychmiastową decyzję o zatrzymaniu, do którego doszło na jednym ze skrzyżowań. Policjanci zabezpieczyli pojazd oraz ujęli kierującego nim mężczyznę, uniemożliwiając mu dalszą jazdę. Cała procedura przebiegła sprawnie, a zatrzymany został doprowadzony do jednostki w celu wykonania dalszych czynności procesowych.

Wyjaśnienia podejrzanego i konsekwencje prawne

Podczas przesłuchania zatrzymany mężczyzna złożył wyjaśnienia dotyczące motywów swojego działania. Oświadczył on, że zauważył pozostawiony samochód z uruchomionym silnikiem, co postanowił wykorzystać, wsiadając do środka i ruszając w stronę morza. Podejrzany twierdził, że zrobił to „dla zabawy” oraz dodał, że nie zna właściciela pojazdu, którym odjechał. Mężczyzna usłyszał już oficjalny zarzut krótkotrwałego użycia pojazdu bez zgody właściciela, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

Źródło: Policja.pl