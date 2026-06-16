Dzień Ojca w Pepco. Stylowe dodatki i akcesoria w świetnych cenach!

Prezenty na Dzień Ojca mogą być zarówno praktyczne, jak i miłe, a ich wybór nie musi wiązać się z dużymi wydatkami, co pozwala na obdarowanie bliskiej osoby bez nadwyrężania budżetu.

Dostępna jest szeroka gama propozycji, które koncentrują się na użyteczności i funkcjonalności, oferując alternatywę dla standardowych upominków i gwarantując, że prezent będzie często wykorzystywany.

Oferta obejmuje różnorodne artykuły, od wygodnych elementów garderoby po przydatne akcesoria podróżne i turystyczne, idealnie wpisujące się w potrzeby aktywnego spędzania czasu i letniego wypoczynku.

Wiele z prezentowanych produktów cechuje się uniwersalnością zastosowania, sprawdzając się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i podczas wakacyjnych wyjazdów, co czyni je wartościowym i trafionym wyborem.

Wielu z nas co roku zastanawia się, co kupić na Dzień Ojca. Zamiast kolejnego kubka czy skarpetek warto postawić na coś, co rzeczywiście będzie używane. Pepco przygotowało szeroki wybór produktów, które łączą funkcjonalność z atrakcyjną ceną. Wśród propozycji znajdziemy zarówno modne elementy garderoby, jak i praktyczne akcesoria dla miłośników podróży, biwakowania czy aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. To prezenty, które mogą przydać się podczas wakacyjnych wyjazdów, weekendowych wypadów za miasto czy codziennego użytkowania. Co ważne, wiele z nich kosztuje mniej niż 30 zł, dzięki czemu można przygotować atrakcyjny upominek bez nadwyrężania domowego budżetu.

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Pepco - pomysły na prezent na Dzień Ojca

Jednym z ciekawszych pomysłów na prezent jest poduszka podróżna dostępna w kilku wariantach. Ceny zaczynają się od 12 zł, a taki gadżet przyda się podczas wakacyjnych wyjazdów samochodem, pociągiem czy samolotem. To praktyczny drobiazg, który znacząco poprawia komfort podróżowania.

Dla taty, który często podróżuje, świetnym wyborem może być eleganckie etui na paszport. Kosztuje zaledwie 8 zł, a pomaga chronić dokument przed zniszczeniem. To niewielki, ale bardzo praktyczny dodatek.

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Co na prezent na Dzień Taty 2026?

Ciekawym rozwiązaniem może być skompletowanie własnego zestawu prezentowego. Koszulka, kosmetyczka podróżna i poduszka podróżna kosztują łącznie mniej niż 50 zł, a tworzą funkcjonalny upominek, który przyda się przez całe lato. Dzięki temu Dzień Ojca można świętować bez dużych wydatków, a jednocześnie sprawić bliskiej osobie praktyczną niespodziankę.

W ofercie znalazły się kosmetyczki podróżne w cenie 15 zł. Dzięki nim wszystkie najpotrzebniejsze kosmetyki i akcesoria można mieć zawsze pod ręką. Taki prezent sprawdzi się zarówno podczas urlopu, jak i krótkich wyjazdów służbowych.

Jeśli tata lubi spędzać czas nad wodą lub na działce, warto zwrócić uwagę na składane krzesło plażowe za 45 zł. To praktyczny prezent na lato, który przyda się podczas odpoczynku na świeżym powietrzu. Dobrym pomysłem jest również torba termiczna kosztująca około 20 zł. Pozwala utrzymać odpowiednią temperaturę napojów i przekąsek podczas wyjazdów, pikników czy rodzinnych spacerów.

Wśród odzieży uwagę przyciągają męskie koszulki z wakacyjnymi nadrukami. Ceny zaczynają się już od 12 zł, a klasyczne modele można kupić za 15–25 zł. To uniwersalny prezent, który sprawdzi się niemal u każdego taty. Na lato warto także rozważyć zakup szortów. W Pepco dostępne są modele sportowe, bawełniane i jeansowe w cenach od 20 do 40 zł. To praktyczny element garderoby, który z pewnością nie będzie zalegał w szafie.