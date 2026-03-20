Radio ESKA uruchamia specjalną stację radiową z numerami od White 2115

White 2115 to polski raper i autor tekstów, który współpracuje z największymi polskimi twórcami hip-hopu. Swoją karierę muzyczną rozpoczął, mając zaledwie 15 lat, a rozgłos zapewniła mu akcja SB Starter, dzięki której podpisał kontrakt z wydawnictwem SBM Label. Na swoim koncie ma cztery albumy. Współpracował z takimi wykonawcami jak m.in. Bedoes 2115, Blacha 2115, Mata, Żabson, Beteo, Białas, Chivas, Szpaku czy Kinny Zimmer.

W Radiu California Love grane będą wszystkie jego największe hity, takie jak „California”, „Morgan”, „RiRi”, „Offwhite”, „Wieczny student”, „Gorset”, „Pretty Boy”, Rockstar”, „Sen”, a także utwory nagrane z innymi artystami.

Start radia związany jest z uruchomieniem przez artystę własnej wytwórni - California Records oraz premierą jego najnowszego albumu „California Love” będącego efektem projektu muzyka realizowanego w Stanach Zjednoczonych. W Radiu California Love premiery będą miały utwory z nadchodzącego krążka, w social mediach Radia ESKA pojawią się relacje z ich tworzenia, a na antenie rozdawane będą gadżety z limitowanej serii „California Love”.

Nowa aplikacja Radia ESKA, której premiera miała miejsce w listopadzie ub.r., dostępna jest na urządzeniach z systemami Android i iOS.