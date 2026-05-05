To imię oznacza "boską". Rodzice coraz chętniej wybierają je dla swoich córek

Trendy w imionach ewoluują, a rodzice szukają zarówno brzmienia, jak i znaczenia, co prowadzi do odrodzenia klasycznych wyborów.

Według rejestru danych PESEL najpopularniejszym imieniem żeńskim w Polsce jest Anna. Nosi je ponad milion kobiet, co oznacza, że mniej więcej co piąta kobieta w naszym kraju ma na imię Anna. Mimo upływu czasu nie traci ono na popularności i wciąż wybierane jest dla nowo narodzonych dziewczynek. Rodzice sięgają także często po imiona, które kojarzą się z osobami znanymi, historycznymi lub mitologicznymi. Jednym z takich imion jest Diana, które ma długą i bogatą historię, sięgającą czasów starożytnych i obecnie coraz chętniej wybierane jest dla dziewczynek.

Imię Diana - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Diana wywodzi się z języka łacińskiego i było związane z rzymską boginią Dianą, opiekunką łowów, przyrody oraz Księżyca. W mitologii uchodziła za symbol niezależności, siły i czystości. Samo imię najczęściej tłumaczy się jako "boska", "jaśniejąca" lub "pełna blasku", co nawiązuje do jej związku ze światłem i naturą. Na przestrzeni wieków imię Diana rozprzestrzeniło się w wielu krajach Europy, zachowując swoją elegancję i ponadczasowy charakter. Współcześnie kojarzone jest często z osobami pewnymi siebie, wrażliwymi, ale jednocześnie silnymi i niezależnymi.

Diana - popularność imienia w Polsce

W Polsce imię Diana pojawiło się stosunkowo późno w porównaniu z tradycyjnymi imionami słowiańskimi, jednak zyskało popularność szczególnie pod koniec XX i na początku XXI wieku. Duży wpływ na jego rozpoznawalność miała m.in. postać Diany Spencer, czyli księżnej Diany, która stała się ikoną kultury i wzorem dla wielu ludzi na całym świecie.

Obecnie imię Diana jest w Polsce nadawane regularnie, choć nie należy do ścisłej czołówki najpopularniejszych imion. Utrzymuje jednak stabilną pozycję i cieszy się uznaniem rodziców, którzy szukają imienia klasycznego, a zarazem nieco mniej oczywistego. Według rejestru danych PESEL imię Diana nosi 38 385 kobiet, co plasuje je na 114. pozycji w rankingu najpopularniejszych imion w kraju. Rodzice jednak ponownie chętnie wybierają je dla swoich córek. W 2025 odnotowano 409 nadań. Najwięcej w ostatnim dziesięcioleciu, bo 499 nadań zarejestrowano w 2022 roku.

