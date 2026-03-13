Poruszający reportaż o Magdalenie Majtyce. Tak wspominają ją bliscy

Magdalena Majtyka nie żyje

Tragiczna śmierć 41-letniej Magdaleny Majtyki od kilku dni nie schodzi z nagłówków portali informacyjnych. Ceniona w środowisku teatralnym i telewizyjnym aktorka odeszła niespodziewanie, pozostawiając bliskich i znajomych w głębokim szoku. Dziennikarze programu "Uwaga!" TVN postanowili przyjrzeć się bliżej tej dramatycznej historii. W przygotowanym reportażu skupiono się nie tylko na samej tragedii, ale również na wspomnieniach osób z najbliższego otoczenia zmarłej. Co istotne, rodzina artystki podjęła decyzję o jednorazowym wystąpieniu przed kamerami.

Jedyny wywiad z bliskimi Magdaleny Majtyki! Tak naprawdę wyglądało życie aktorki

W roli oficjalnego reprezentanta rodziny w kontaktach z mediami wystąpił szwagier aktorki, Bartosz Bartos. Zaznaczył on stanowczo, że wywiad udzielony redakcji "Uwagi!" TVN jest jedynym autoryzowanym wystąpieniem bliskich w tej bolesnej sprawie.

Rodzina zmarłej nie zamierza udzielać kolejnych wywiadów ani brać udziału w innych programach telewizyjnych. Taka decyzja podyktowana jest chęcią zachowania spokoju i godnego przeżywania żałoby po stracie ukochanej osoby.

Reportaż był również okazją do wysłuchania wzruszających wspomnień przyjaciół i koleżanek z branży artystycznej. Ich relacje malują obraz Magdaleny Majtyki jako niezwykle wyjątkowej osoby.

Jedna z nich wspominała aktorkę z ogromnym wzruszeniem: Ona była petardą. To był człowiek orkiestra. Prostą duszą. Ona miała taką prostą duszę, a w tym światku, w tym właśnie medialnym światku, tych wszystkich masek i różnych zachowań. Ona po prostu była tak skrajnie prawdziwa i tak jeden do jednego, co w sercu, to na języku, że to po prostu rozwalało na łopatki. Pogodzenie się z tym, że Madzi nie będzie, to nam trochę zajmie, bo Madzia zajmowała wiele pięknego miejsca w sercu każdego człowieka, który ją poznał. Ona gwiazdą nie była, ona była planetą. Jestem zaszczycona, że miałam szansę stanąć koło niej na scenie, zagrać nią z w spektaklach

– tak z ogromnym wzruszeniem przed kamerami opowiadała o zmarłej aktorce Monika Dawidziuk.

Głos zabrała również inna koleżanka z teatru, która z trudem powstrzymywała emocje, podkreślając żywiołowość i ciepło, jakimi emanowała Magdalena Majtyka.

"Wspaniały człowiek, jeden z najlepszych, jakich poznałam w życiu. Miała takie poczucie humoru, że klękajcie narody. Pełna energii i pełna życia... Wszyscy jej szukaliśmy. Madzia nia znikała, nie było takich sytuacji"

– wyznała załamana znajoma.

Wspomnienia bliskich rysują portret kobiety pełnej pasji, nietuzinkowego talentu i magnetycznej charyzmy. Magdalena Majtyka realizowała się nie tylko w aktorstwie, ale również jako wszechstronnie uzdolniona choreografka. Materiał telewizyjny uświadomił widzom, jak wielki wstrząs wywołało jej niespodziewane odejście w środowisku artystycznym. Dla wielu osób ta tragedia jest wciąż trudna do zaakceptowania.

