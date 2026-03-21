Nie żyje gwiazdor "Buffy: Postrach wampirów". Nicholas Brendon miał 54 lata

Gwiazda „Buffy: Postrach wampirów” nie żyje. Zmarł Nicholas Brendon

Nicholas Brendon był jedną z twarzy, które w latach 90. oraz na początku XXI wieku szturmem podbiły telewizję za sprawą serialu „Buffy: Postrach wampirów”. Aktor zagrał tam Xandera Harrisa – lojalnego przyjaciela głównej bohaterki, który nie dysponując nadprzyrodzonymi zdolnościami, niezmiennie opowiadał się po jasnej stronie mocy. To właśnie ta rola zagwarantowała mu status międzynarodowej gwiazdy i miejsce w sercach miłośników produkcji. Jako kluczowa postać pojawiał się na ekranach przez wszystkie siedem sezonów, zdobywając potężną rzeszę oddanych widzów.

Nicholas Brendon odszedł w wieku 54 lat. W ostatnich latach oddawał się sztuce

Tragiczną wiadomość o śmierci 54-letniego gwiazdora podała jego rodzina za pośrednictwem mediów społecznościowych. Z udostępnionego komunikatu wynika, że Brendon zmarł we śnie. Bliscy aktora zaakcentowali również jego głęboką wrażliwość i artystyczną duszę, która charakteryzowała go przez całe życie.

Choć miliony zapamiętają go głównie dzięki ekranowym występom, w ostatnim czasie Amerykanin coraz mocniej angażował się w sztuki plastyczne. Odnalazł swoje powołanie w malarstwie, a efektami swojej pracy twórczej dzielił się z obserwatorami. Twórczość artystyczna stanowiła dla niego ujście dla emocji i formę dialogu z wiernymi fanami.

Walka z nałogami i kłopoty z prawem. Tak wyglądało życie prywatne aktora

Życie prywatne odtwórcy roli Xandera dalekie było od sielanki. Nicholas Brendon nie ukrywał, że boryka się z poważnymi demonami – wielokrotnie zabierał głos na temat swojego uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Jego zmagania nierzadko trafiały na czołówki gazet, także z powodu incydentów i konfliktów z prawem.

Pomimo życiowych zawirowań, miłośnicy talentu aktora wciąż mieli nadzieję na jego powrót do telewizji. W ostatnim czasie w mediach pojawiały się plotki o potencjalnym wskrzeszeniu „Buffy: Postrach wampirów” w nowym formacie. Dla fanów serii oznaczałoby to szansę na ponowne spotkanie z ulubionymi bohaterami, w tym z postacią graną przez Brendona.

