Matylda Damięcka publikuje nowe prace na Wielkanoc. W tle narodowy spór o majonez i trudna sytuacja na świecie

Matylda Damięcka prezentuje wielkanocne ilustracje. Rysunki podbijają sieć

Znana ze swojego unikalnego stylu rysowniczka od dłuższego czasu utrzymuje pozycję jednej z najbardziej intrygujących postaci w polskim internecie. Jej błyskotliwe komentarze obrazkowe do bieżącej sytuacji społeczno-politycznej natychmiast stają się viralami, a twórczość artystki regularnie obserwuje kilkaset tysięcy użytkowników. Podobnie stało się z najnowszą, świąteczną kolekcją. Zbiór kilkunastu świeżych prac trafił właśnie na jej profile społecznościowe, opatrzony wyłącznie symbolem królika oraz minimalistycznym hasztagiem "#wesołyświat".

Zobacz też: Nie mówiła o tym nikomu. Syn Aliny Janowskiej ujawnia pamiętnik z Powstania Warszawskiego

39

Sałatka jarzynowa i wojna. Matylda Damięcka skłania do refleksji swoimi obrazkami

Świąteczny klimat w interpretacji popularnej autorki łączy w sobie szacunek do polskiej tradycji z ostrym jak brzytwa sarkazmem. Wśród zaprezentowanych materiałów można dostrzec dowcipne nawiązania do kultowej sałatki warzywnej oraz corocznej bitwy zwolenników różnych marek majonezu. Rysowniczka przemyciła tam jednak również bardzo mocne odniesienia do poważnych problemów globalnych, w tym trudnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Taki zabieg sprawia, że odbiorcy początkowo reagują śmiechem, by po chwili oddać się głębszej zadumie nad ukrytym sensem.

Zobacz też: Musiał pokazał zdjęcie z dziadkiem, Damięcka bardzo mocne grafiki. Olejnik, Kamińska i Bartosiewicz również oddały hołd Powstańcom

Użytkownicy sieci błyskawicznie zareagowali na nową publikację. Zostawione pod wpisami komentarze jasno dowodzą, że twórczyni idealnie odczytała nastroje społeczne, a fani pisali wprost:

Sonda Mateusz Damięcki. Lubisz tego aktora? Tak Nie Może trochę

"Absolutnie genialne!"

Z kolei inny obserwator podzielił się swoimi odczuciami, zaznaczając:

"Nie mogę przestać się śmiać, a jednocześnie myśleć"

Przytoczone wpisy stanowią ledwie ułamek ogromnego odzewu, który jednoznacznie udowadnia, że publikowane przez nią ilustracje to coś znacznie więcej niż tylko wizualne wypełnienie tablicy w aplikacji. Fani są zgodni, że autorka tworzy małe arcydzieła, które z jednej strony dostarczają rozrywki, ale równocześnie zmuszają do głębokiego przetwarzania informacji.

Zobacz też: Matylda Damięcka podbija sieć! Jej grafiki o Dniu Dziadka wzruszyły tysiące osób