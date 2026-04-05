Robert Kubica oczarował słynną modelkę. Zaskakujące wyznanie gwiazdy na temat Polaka

Wyjątkowe spotkanie Roberta Kubicy i Alessandry Ambrosio

Elitarne wyścigi nierozerwalnie łączą się z obecnością zjawiskowych kobiet, czego Robert Kubica doświadczył u progu kariery w Formule 1.

W uroczystej prezentacji zespołu BMW Sauber uczestniczyła topowa modelka Alessandra Ambrosio.

Kariera Roberta Kubicy w Formule 1 wystartowała w 2006 roku, gdy dołączył do ekipy BMW Sauber. Choć początkowo pełnił jedynie funkcję kierowcy testowego, błyskawicznie awansował do głównego składu, zastępując zwolnionego z kontraktu Jacquesa Villeneuve'a. Jeszcze przed inauguracją zmagań na torze, nasz reprezentant uczestniczył w hucznej prezentacji zespołu zorganizowanej w hiszpańskiej Walencji. Na miejscu to doniosłe wydarzenie relacjonował wysłannik dziennika "Super Expressu".

Gospodynią tego wyjątkowego wieczoru stajni BMW Sauber była rozpoznawalna na całym świecie brazylijska supermodelka Alessandra Ambrosio. Gdy wywołała na podest trójkę kierowców – Jacquesa Villeneuve'a, Nicka Heidfelda oraz Roberta Kubicę – natychmiast skierowała się w stronę Polaka, posyłając mu promienny uśmiech. Oboje wdali się w sympatyczną pogawędkę pełną żartów, a charyzmatyczna gwiazda wybiegów ewidentnie kokietowała debiutującego w F1 zawodnika, co dokładnie udokumentował na zdjęciach fotoreporter gazety. Później modelka podzieliła się swoimi wrażeniami z wysłannikiem "Super Expressu".

„Jest najprzystojniejszy z całej trójki” - powiedziała.

