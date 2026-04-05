Magdalena Fręch w finale debla WTA Charleston. Czy polsko-węgierski duet zaskoczył?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-04-05 19:15

Magdalena Fręch, wraz z Anną Bondar, osiągnęła historyczny finał debla w turnieju WTA 500 w Charleston. Polsko-węgierski duet stanął do walki o tytuł, mierząc się z amerykańską parą Desirae Krawczyk i Caty McNally. Czy deblowy finał WTA Charleston przyniósł upragniony triumf, czy może zapisze się w pamięci jako cenne doświadczenie w karierze polskiej tenisistki?

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Dwie tenisistki w czarnych strojach i białych butach stoją na zielonym korcie tenisowym, z białymi liniami. Lewa zawodniczka, częściowo widoczna, trzyma czarną rakietę z białą owijką i ma białą opaskę na nadgarstku z czarnym logo, a w prawej ręce nosi złoty naszyjnik. Po prawej stronie, nieco dalej i bardziej rozmazana, widoczna jest druga tenisistka, trzymająca rakietę z białą ramą i czarną owijką. Pomiędzy nimi, w powietrzu, unosi się żółta piłka tenisowa. Na pierwszym planie, u dołu kadru, widać fragment białej siatki.

Historyczny finał Magdaleny Fręch w deblu

Magdalena Fręch po raz pierwszy w karierze zagrała w finale debla turnieju WTA. Wcześniej, 28-letnia Polka, trzykrotnie rywalizowała o tytuł w singlu, odnosząc triumf w Guadalajarze w 2024 roku, a także notując porażki w Pradze i Meridzie w obecnym sezonie.

Niedzielna potyczka w Charleston rozpoczęła się obiecująco dla polsko-węgierskiego duetu Fręch i Bondar. Udało im się przełamać serwis rywalek w pierwszym gemie, obejmując prowadzenie 3:1 w pierwszym secie. Początek spotkania wskazywał na ich dominację na korcie.

Jak Amerykanki przejęły kontrolę nad meczem w Charleston?

Od momentu prowadzenia Fręch i Bondar 3:1, to amerykańska para Desirae Krawczyk i Caty McNally przejęła inicjatywę na korcie. Gospodynie nie oddały już żadnego gema w pierwszej partii, szybko doprowadzając do odwrócenia wyniku. W drugiej odsłonie Amerykanki również szybko wypracowały znaczącą przewagę.

Wcześniej, w środę, Magdalena Fręch zakończyła swój udział w turnieju WTA Charleston w singlu. Rozstawiona z numerem 11. Polka, która w pierwszej rundzie miała wolny los, uległa w drugiej rundzie swojej deblowej partnerce, Annie Bondar, wynikiem 5:7, 3:6. Finał debla zakończył się wynikiem: Desirae Krawczyk, Caty McNally (USA) – Magdalena Fręch, Anna Bondar (Polska, Węgry) 6:3, 6:2.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.