Matka Beyoncé nie wytrzymała. Odpowiedziała na komentarz oskarżający jej córkę o powiązania z Epsteinem

Beyoncé to gwiazda, którą wiele osób chciało zobaczyć w aktach dotyczących sprawy Jeffreya Epsteina. Nie jest tajemnicą, że piosenkarka ma wielu fanów, ale też wielu hejterów, którzy wyczekują na upadek jej oraz jej małżonka Jaya-Z. Kiedy więc imię Beyoncé pojawiło się w jednym z opublikowanych maili, internet zalały nagłówki "Beyoncé w aktach Epsteina". Tak naprawdę gwiazda nie została jednak o nic oskarżona. W opublikowanej wiadomości rozmawiano o wyprawie na koncert piosenkarki, który odbył się w ramach zawodów Formuły 1. Co więcej, autor maila nawet pochwalił ją za występ. "Mamy bilety dla całego biura na Beyoncé! Wystąpi pierwszego wieczoru wyścigu Formuły 1. [...] Beyoncé była świetna!" - czytamy. Nie było nic na temat jej potencjalnych powiązań z działalnością przestępczą Epsteina. Dla jej przeciwników sama obecność jej imienia w aktach sprawy była wystarczająca. Po tygodniach złośliwych komentarzy pojawiła się odpowiedź Tiny Knowles, czyli matki gwiazdy. Co napisała w obronie córki?

ZOBACZ TAKŻE: Beyoncé przerwała milczenie po tygodniach ciszy. Ten jeden szczegół na zdjęciu wywołał poruszenie

Fani przed koncertem Beyonce

Tina Knowles stanęła w obronie Beyoncé

Tina Knowles napisała komentarz pod jednym z postów oskarżających jej Beyoncé o powiązania z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Matka piosenkarki wybuchła i oskarżyła hejterów o zazdrość!

Ludzie, którzy nieustannie mają twoje imię na ustach i ciągle wymyślają kłamstwa, półprawdy oraz plotki, żeby cię zdyskredytować, tak naprawdę cię podziwiają i są tobą obsesyjnie zajęci. Żyjesz w ich głowach całkowicie za darmo, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu! - napisała Tina Knowles na Instagramie.

Kim jest Tina Knowles?

Tina Knowles to matka Beyonce Knowles-Carter oraz nieco młodszej Solange Knowles, która podobnie jak siostra jest piosenkarką. Tina urodziła się stycznia 1954 w Galveston w Teksasie. Jest projektantką mody. House of Deréon to marka, której jest współwłaścicielką. Prowadzi firmę razem ze starszą córką.

20