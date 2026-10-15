Maryla Rodowicz szuka pracownika! Takie ma wymagania

Maryla Rodowicz od ponad pięciu dekad plasuje się w czołówce najpopularniejszych gwiazd polskiej estrady. Artystka ani na moment nie zwalnia tempa i co rusz angażuje się w nowe projekty. W rozmowie z serwisem ESKA.pl zapowiedziała nowy album studyjny, a podczas odcinka programu "Taniec z Gwiazdami" dedykowanego jej twórczości ogłosiła wielką trasę koncertową "Ostatni tak wielki bal". Piosenkarka nie zamierza jednak rezygnować z mniejszych występów, które dają jej możliwość bardziej kameralnego i intymnego kontaktu z widownią.

Będę chciała grać, oprócz tych wielkich hal, normalne koncerty akustyczne w salach takich max tysiąc, tak jak w Krakowie ICE, czy Roma w Warszawie. To jest inny kontakt z publicznością, ludzie siedzą metr ode mnie. To jest intymna atmosfera, ja mogę śpiewać inny repertuar. A tamto - no, hulaj dusza, piekła nie ma! – wyznała w wywiadzie dla ESKA.pl.

Koncerty Maryli Rodowicz

Nad koncertami Maryli Rodowicz - jak u każdej wielkiej gwiazdy - pracuje cały sztab ludzi. Wokalistka dzieli scenę z instrumentalistami oraz chórzystami. Za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiła właśnie casting na nową chórzystkę i przedstawiła swoje wymagania.

Maryla Rodowicz

Rodowicz szuka chórzystki! "Charyzmatyczna i uzdolniona"

Maryla Rodowicz ma jasno sprecyzowane oczekiwania względem nowej chórzystki, która miałaby zasilić jej zespół. Za pośrednictwem mediów społecznościowych artystka ujawniła wymagania stawiane kandydatkom oraz podzieliła się szczegółami dotyczącymi przesłuchania z jej udziałem.

Ogłaszamy casting na chórzystkę do zespołu Maryli! Poszukiwana: charyzmatyczna i uzdolniona wokalnie (sopran) dziewczyna najlepiej z Warszawy lub okolic (stąd są wyjazdy na koncerty). Przesłuchanie odbędzie się 21 października w Warszawie. Chcesz się na nim znaleźć? Wyślij zgłoszenie na [email protected], w którym opisz się w max. 5 zdaniach, dodaj swoje muzyczne CV, 2-3 zdjęcia oraz video lub linki do YT z Twoimi wokalnymi występami. Do wybranych odpiszemy z zaproszeniem na przesłuchanie przed Marylą i jej zespołem.

To być może jedyna taka szansa, by zebrać cenne doświadczenie u boku legendy! Osoby, które miały okazję pracować z diwą, m.in. Roksana Węgiel, bardzo chwalą profesjonalizm gwiazdy.

Cenię ją za to, jaką jest osobą, za to, że jest bardzo ciepła i nigdy nie dała mi odczuć w ogóle, że jest tyle lat w branży. Raczej dawała mi poczucie takiej bardzo ciepłej osoby i mimo różnicy wieku ja czułam, że obok mam taką właśnie koleżankę - oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu - że ona była takim wsparciem dla mnie, chociażby w początkach nagrywania "Damą być". No to ona tak podeszła do mnie po prostu jak do swojej koleżanki, więc z nią miałam takie połączenie bardzo przyjacielskie od początku - wyjawiła w rozmowie z Eską Roksana Węgiel.