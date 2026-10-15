Maryla Rodowicz szuka pracownika! Takie ma wymagania

Maksymilian Kluziewicz
2026-10-15 8:47

Maryla Rodowicz pozostaje nieustannie w trasie koncertowej. Artystka przemierza Polskę wzdłuż i wszerz, grając dla publiczności w każdym zakątku kraju. Na scenie gwiazda potrzebuje wsparcia chórzystów. Właśnie ogłosiła casting na nową chórzystkę, która będzie towarzyszyć jej podczas nadchodzących występów. Szczegółowe wymagania ujawniła za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Maryla Rodowicz od ponad pięciu dekad plasuje się w czołówce najpopularniejszych gwiazd polskiej estrady. Artystka ani na moment nie zwalnia tempa i co rusz angażuje się w nowe projekty. W rozmowie z serwisem ESKA.pl zapowiedziała nowy album studyjny, a podczas odcinka programu "Taniec z Gwiazdami" dedykowanego jej twórczości ogłosiła wielką trasę koncertową "Ostatni tak wielki bal". Piosenkarka nie zamierza jednak rezygnować z mniejszych występów, które dają jej możliwość bardziej kameralnego i intymnego kontaktu z widownią.

Będę chciała grać, oprócz tych wielkich hal, normalne koncerty akustyczne w salach takich max tysiąc, tak jak w Krakowie ICE, czy Roma w Warszawie. To jest inny kontakt z publicznością, ludzie siedzą metr ode mnie. To jest intymna atmosfera, ja mogę śpiewać inny repertuar. A tamto - no, hulaj dusza, piekła nie ma! – wyznała w wywiadzie dla ESKA.pl.

Koncerty Maryli Rodowicz

Nad koncertami Maryli Rodowicz - jak u każdej wielkiej gwiazdy - pracuje cały sztab ludzi. Wokalistka dzieli scenę z instrumentalistami oraz chórzystami. Za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiła właśnie casting na nową chórzystkę i przedstawiła swoje wymagania.

Maryla Rodowicz

Rodowicz szuka chórzystki! "Charyzmatyczna i uzdolniona"

Maryla Rodowicz ma jasno sprecyzowane oczekiwania względem nowej chórzystki, która miałaby zasilić jej zespół. Za pośrednictwem mediów społecznościowych artystka ujawniła wymagania stawiane kandydatkom oraz podzieliła się szczegółami dotyczącymi przesłuchania z jej udziałem. 

Ogłaszamy casting na chórzystkę do zespołu Maryli! Poszukiwana: charyzmatyczna i uzdolniona wokalnie (sopran) dziewczyna najlepiej z Warszawy lub okolic (stąd są wyjazdy na koncerty). Przesłuchanie odbędzie się 21 października w Warszawie. Chcesz się na nim znaleźć? Wyślij zgłoszenie na [email protected], w którym opisz się w max. 5 zdaniach, dodaj swoje muzyczne CV, 2-3 zdjęcia oraz video lub linki do YT z Twoimi wokalnymi występami. Do wybranych odpiszemy z zaproszeniem na przesłuchanie przed Marylą i jej zespołem.

To być może jedyna taka szansa, by zebrać cenne doświadczenie u boku legendy! Osoby, które miały okazję pracować z diwą, m.in. Roksana Węgiel, bardzo chwalą profesjonalizm gwiazdy. 

Cenię ją za to, jaką jest osobą, za to, że jest bardzo ciepła i nigdy nie dała mi odczuć w ogóle, że jest tyle lat w branży. Raczej dawała mi poczucie takiej bardzo ciepłej osoby i mimo różnicy wieku ja czułam, że obok mam taką właśnie koleżankę - oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu - że ona była takim wsparciem dla mnie, chociażby w początkach nagrywania "Damą być". No to ona tak podeszła do mnie po prostu jak do swojej koleżanki, więc z nią miałam takie połączenie bardzo przyjacielskie od początku - wyjawiła w rozmowie z Eską Roksana Węgiel.

Uśmiechnięta Maryla Rodowicz na scenie. O castingu na nową chórzystkę do zespołu gwiazdy przeczytasz na Eska.
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