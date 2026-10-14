Krzysztof Gojdź nie ukrywa już prawdy o nowym związku. Padły słowa o surogatce i znanych gwiazdach

Krzysztof Gojdź o życiu intymnym i plotkach na swój temat

Krzysztof Gojdź to postać, obok której trudno przejść obojętnie, a jego wypowiedzi regularnie wywołują burzę w sieci. Specjalista od medycyny estetycznej chętnie dzieli się detalami ze swojego prywatnego życia, nie unikając tematów tabu. W najnowszej rozmowie, którą przeprowadził popularny podcaster, Żurnalista, Gojdź odniósł się do kwestii swojej orientacji oraz obecnej relacji.

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Nie, nie jestem gejem, a wiesz co, gdybym był gejem i teraz powtórzę słowa osoby, która u ciebie była - Tomka Kammela. Chyba tak powiedział - "gdybym był gejem byłbym dumny". Tak, ja też byłbym dumny, ponieważ mam mnóstwo zajomych przyjaciół gejów i absolutnie cenię ich, ale jest oczywiście mnóstwo koszmarnych. [...] I jeżeli mnie się spytasz, czy miałem przygodny seks z mężczyznami, z kobietami i w różnych konstelacjach, tak miałem. W życiu trzeba wszystkiego spróbować - powiedział Gojdź w podcaście.

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Partnerka Krzysztofa Gojdzia to rówieśniczka. Kim jest?

Rozmowa szybko zeszła na aktualne sprawy sercowe celebryty. Okazuje się, że serce Krzysztofa Gojdzia jest obecnie zajęte.

Lekarz zdradził, że jego partnerką jest kobieta w dokładnie takim samym wieku jak on. Na tle polskiego i zagranicznego show-biznesu, gdzie często królują związki z dużą różnicą wieku, to dość niecodzienne zjawisko. Dla wielu fanów śledzących poczynania celebryty może to być sporym zaskoczeniem.

Życie prywatne Gojdzia niezmiennie elektryzuje jego odbiorców. Sam zainteresowany doskonale zdaje sobie z tego sprawę, serwując co rusz nowe rewelacje, które błyskawicznie stają się pożywką dla mediów plotkarskich.

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Jestem w zwiazku z piękną kobietą w moim wieku, ale spokojnie jeszcze potomek będzie, ponieważ... - wyznał Gojdź. Ale to już jest w ciąży? - zapytał Żurnalista. Jeszcze nie, dlatego że jest ona w moim wieku. Piękna kobieta, była miss Szwecji, to już teraz powiem to wyraźnie, ale wiesz co, już wcześniej zamroziła jajka, ja zamroziłem sp****. I jest już zarodek, teraz kwestia tylko, kiedy będziemy castingować surogatkę, bo przecież my w Hollywood tylko i wyłącznie rodzimy właśnie poprzez surogatkę, na przykład właśnie ostatnio Lady Gaga. No i dobra, nie ukrywam, właśnie pojutrze mam spotkanie z firmą, która właśnie pośredniczy w surogatkach i dokładnie z tą firmą, którą poleciła mi zarówno Paris Hilton, jak i właśnie między innymi Lady Gaga, więc to jest trochę kosztowne, ale z drugiej strony nie obciąża kobiety, widzisz, jak ładnie dbam o kobiety, prawda? Więc tak, jeżeli zdecydujemy się na dziecko, będzie to sztuczne zapłodnienie i będzie to absolutnie ciąża przez surogatkę - wyznał Żurnaliście Gojdź.