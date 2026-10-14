"Top Model 15" - kto odpadł 14.10.2026? Komu naga sesja poszła najgorszej? Dwie osoby poza programem!

"Top Model 2026" - co działo się 14 października?

W 7. odcinku "Top Model 15" uczestnicy zmierzyli się z trzema wymagającymi zadaniami. Pierwszym był pokaz mody w scenerii dzikiej natury, podczas którego musieli zaprezentować kolekcję i udowodnić swoje umiejętności na wybiegu. Ich występy ocenili Katarzyna Sokołowska, Gosia Baczyńska i Daga Ziober. Następnie cztery grupy rywalizowały w modowym wyścigu. Uczestnicy tworzyli stylizacje i prezentowali je w formie modowych rolek, walcząc o szansę na udział w kampanii znanej marki. Ostatnim wyzwaniem była naga sesja zdjęciowa w strugach deszczu, którą poprowadził fotograf Steve Shaw. Kto nie sprostał zadaniom i musiał pożegnać się z programem? Poznaliśmy werdykt jurorów.

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"Top Model 2026" - kto odpadł 14 października?

Za nami kolejny odcinek "Top Model". Po zakończeniu panelu, na którym jurorzy ocenili ostatnie sesje zdjęciowe uczestników, odbyła się narada, której celem było podjęcie decyzji o eliminacji jednego uczestnika. Nie był to prosty wybór, ale ostatecznie udało się wybrać jedno nazwisko. Na koniec odcinka, który widzowie zobaczyli 14.10.2026, przewodnicząca poinformowała, że w tym tygodniu z 15. edycją "Top Model" żegnają się Leni Lisek i Igor Sielicki. Czy zgadzacie się z tym werdyktem?

Sonda Czy zgadzacie się z werdyktem w 7. odcinku "Top Model 15"? Tak Nie

"Top Model 2026" - pozostali uczestnicy

Kto dalej ma szansę na zostanie zwycięzcą 15. edycji "Top Model"? Oto lista uczestników, którzy dalej walczą o wygraną:

Jakub Bara

Gabriela Filipkowska

Martyna Hildebrand

Hugon Jamróz

Mira Majchrzak

Benjamin Nhial

Helena Pszczoła

Weronika Pusta

Dominik Pytel

Tymoteusz Rozbicki

Kuba Stanicki

Julia Ueda