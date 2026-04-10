Marta Żmuda Trzebiatowska pogrążona w żałobie. Przekazała smutne wieści o stracie bliskiej osoby

Marta Żmuda Trzebiatowska poinformowała o śmierci babci
Marta Żmuda Trzebiatowska (41 l.) to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego kina i telewizji. Jej kariera nabrała tempa w 2008 roku dzięki roli u boku Piotra Adamczyka (54 l.) w komedii romantycznej "Nie kłam, kochanie" oraz występom w hitowym serialu stacji TVN "Teraz albo nigdy". Obecnie gwiazda wciąż jest aktywna zawodowo, jednak to życie rodzinne stanowi dla niej absolutny priorytet.
Prywatnie od lat tworzy związek z aktorem Kamilem Kulą (36 l.), z którym wychowuje dwoje dzieci: syna Bruna oraz córkę Paulinę. Artystka regularnie udziela się w sieci, gdzie publikuje głównie kulisy swojej pracy zawodowej. Znana jest z tego, że rygorystycznie strzeże prywatności swoich najbliższych, choć sporadycznie decyduje się na pokazanie bardziej osobistych momentów.
W swoim najnowszym wpisie internetowym artystka przekazała smutną informację o odejściu bardzo ważnej dla niej osoby. Aktorka wyznała, że jakiś czas temu zmarła jej ukochana babcia. Gwiazda podkreśliła, że dopiero teraz znalazła w sobie wystarczająco dużo siły, aby podzielić się tą bolesną stratą z opinią publiczną.
"Nie dzieliłam się tym, bo moja żałoba potrzebowała ciszy. Poza tym IG nie jest dla mnie odpowiednim miejscem "do przeżywania". Dziś czuję gotowość by Wam coś o tym napisać… Tęsknota za nią - to uczucie towarzyszyć będzie mi już zawsze. Zrozumie każdy kto stracił kogoś ważnego - napisała aktorka."
Gwiazda "Nie kłam, kochanie" o zamknięciu pewnego etapu w życiu
W dalszej części emocjonalnego wpisu 41-latka zaznaczyła, że odejście ukochanej babci bezpowrotnie zamknęło pewien istotny rozdział w jej życiu.
"Pożegnanie z nią jest dla mnie definitywnym zamknięciem etapu mojego dzieciństwa. Zrozumiałam jednak coś ważnego, że jestem kontinuum i każdego dnia odkrywam ile jej we mnie."
Co ciekawe, do opublikowanego wpisu aktorka nie dołączyła fotografii zmarłej, lecz zdjęcie własnoręcznie upieczonego ciasta. To właśnie takie proste, codzienne gesty – jak przygotowywanie słodkości dla własnych dzieci – przywołują w niej wspomnienia o zmarłej i gwarantują przetrwanie pamięci o niej. W przeszłości to babcia przekazała jej tę recepturę, a obecnie gwiazda może z niej korzystać w domowym zaciszu ze swoimi pociechami.
"To ucierane ciasto, które dziś zrobiłam moim dzieciom - to ona. Ona mnie tego nauczyła. Zawsze witała mnie ciepłym domowym wypiekiem. Tak wyrażała swoją troskę, miłość, zaznaczała swoją obecność. Będę tak robić… Kontinuum. Pamięć. Miłość - dodała na koniec Żmuda Trzebiatowska."