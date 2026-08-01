Psychotest. Wybierz jednego motyla i sprawdź, jakie są pozytywne cechy twojego charakteru

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-08-01 4:23

W głębi serca każdy z nas pragnie lepiej poznać siebie - swoje motywacje, mocne strony, ukryte talenty i potencjał. To naturalna ludzka ciekawość, która sprawia, że z taką chęcią rozwiązujemy różnego rodzaju psychotesty. Robimy to, nawet jeśli doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie mają one naukowych podstaw. Jeśli lubisz tego typu testy osobowości, wybierz jednego z czterech motyli i sprawdź, jakie pozytywne cechy posiadasz.

  • Ten prosty psychotest pomaga odkryć pozytywne cechy osobowości.
  • Test polega na intuicyjnym wybraniu motyla, który najbardziej przyciąga uwagę.
  • Każdy z motyli symbolizuje inne, pozytywne cechy charakteru. Wybierz jednego z nich i sprawdź, co mówi to o twojej osobowości.

Psychotesty są przyjemną odskocznią od codziennej rutyny i pobudzają naszą ciekawość. Kto z nas nie lubi odkrywać czegoś "nowego" o sobie, nawet jeśli to "odkrycie" jest zaledwie sprytnym zestawieniem cech pasujących do niemal każdego? Ta lekka, interaktywna forma spędzania czasu jest idealna na przerwę w pracy, wieczorne przeglądanie internetu czy jako temat do rozmowy z przyjaciółmi. Niejednokrotnie wyniki testu mogą nas zadziwić, rozśmieszyć, a może nawet skłonić do refleksji i głębszej analizy swojej osobowości.

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Wybierz jednego z czterech motyli i dowiedz się, jakie pozytywne cechy kryje twoja osobowość

Jednym z takich prostych testów osobowości jest zabawa z kolorowymi motylkami. Wystarczy spojrzeć na obrazek i wybrać tego motyla, który najbardziej przyciąga naszą uwagę. Nie należy zbyt długo się zastanawiać. Najlepiej zaufać swojej intuicji. Każdy z czterech motyli ma przypisane inne cechy, a wybrany przez nas kolor może symbolicznie wskazywać jasne strony naszego charakteru. Jeśli nie możecie się zdecydować, przeczytajcie opis każdego z motylków i dowiedzcie się, co oznacza ich wybór. 

Pamiętajmy jednak, że wynik takiego testu należy traktować przede wszystkim jako zabawę i pretekst do zastanowienia się nad sobą. Niezależnie od tego, którego motyla wybierzemy, każdy z nas ma wiele różnych cech i nie da się opisać całej osobowości jednym kolorem czy symbolem.

Jeśli jesteście ciekawi, jakie pozytywne cechy osobowości posiadacie, koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii, gdzie znajdziecie opis dopasowany do każdego z czterech motyli.

Cztery kolorowe, uśmiechnięte motyle z numerami na łące. Psychotest o cechach charakteru sprawdzisz w serwisie Eska.
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