Legendarny twórca polskich hitów kończy 80 lat. Amfiteatr w Opolu zapłonie dzięki plejadzie gwiazd

Bogdan Olewicz świętuje 80. urodziny. Festiwal w Opolu uhonoruje autora przebojów

Niektóre utwory rozpoznajemy już po pierwszych taktach. Gdy z głośników pada fraza „Było nas trzech, w każdym z nas inna krew…”, wielotysięczny tłum błyskawicznie włącza się do wspólnego śpiewu. Mało kto ma jednak świadomość, że słowa do kultowej „Autobiografii” napisał Bogdan Olewicz. To właśnie on przez dekady dostarczał teksty do najważniejszych szlagierów rodzimej sceny. Wykonywali je czołowi wokaliści, a same piosenki na stałe wpisały się w polską kulturę. Dziś nadszedł czas, by to jemu złożyć oficjalne podziękowania.

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Doda, Krzysztof Cugowski i Natalia Kukulska zaśpiewają w Opolu. Koncert dla Bogdana Olewicza

Dokładnie 6 czerwca 2026 roku amfiteatr w Opolu stanie się areną potężnych wzruszeń i sentymentalnych powrotów. Unikalne widowisko zatytułowane „Autobiografia” zaplanowano jako muzyczny prezent z okazji 80. urodzin Bogdana Olewicza.

Ze sceny wybrzmią kompozycje, które od wielu pokoleń śpiewają miliony rodaków. Fani zgromadzeni na widowni usłyszą między innymi szlagiery takie jak „Nie płacz Ewka”, „Niewiele ci mogę dać”, „Kołysanka dla nieznajomej” oraz flagową „Autobiografię”.

To zaledwie ułamek przygotowanych niespodzianek, ponieważ organizatorzy postawili na absolutną czołówkę branży. W jubileuszowym koncercie swój udział zapowiedzieli m.in. Doda, Natalia Kukulska, Kuba Badach, Krzysztof Cugowski, Urszula, Kamil Bednarek, Mietek Szcześniak, Alicja Majewska oraz Halina Mlynkova.

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Szczególne zainteresowanie budzi zapowiedziany występ formacji Perfect, u boku której pojawi się Łukasz Drapała. Zniecierpliwieni sympatycy już teraz nie ukrywają przekonania, że wspólne wykonanie „Autobiografii” okaże się jednym z najmocniejszych punktów całego festiwalu.

Dorobek Bogdana Olewicza wykracza jednak zdecydowanie poza repertuar Perfectu. Jest on również twórcą warstwy lirycznej do takich klasyków jak „Jesteś lekiem na całe zło”, „Tylko mnie poproś do tańca”, „Wielka miłość” czy „Pamiętam ciebie z dawnych lat”. Niezwykle rzadko spotyka się artystę, którego autorskie teksty tak silnie wpłynęły na kilka różnych pokoleń polskich słuchaczy.

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