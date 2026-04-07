Tak wygląda posiadłość Mariusza Pudzianowskiego. Rezydencja i piękny ogród robią ogromne wrażenie

Gdzie mieszka Mariusz Pudzianowski?

Mariusz Pudzianowski, ikona sportów siłowych oraz mieszanych sztuk walki, na co dzień rezyduje w cichej i spokojnej Białej Rawskiej. To właśnie w tej miejscowości stworzył swój wymarzony azyl.

Jego dom to imponująca, murowana willa utrzymana w ciepłych, brązowych odcieniach, która już z zewnątrz zachwyca elegancją. Wnętrza charakteryzują się niezwykle przytulnym klimatem – pełno w nich drewna, ceglanych elementów i brązowych dodatków, co nadaje całości bardzo swojski charakter. W korytarzach i specjalnych gablotach wyeksponowana jest ogromna kolekcja pucharów oraz medali, zdobytych w trakcie wieloletniej kariery.

Co więcej, posiadłość została wyposażona we wszystko, co niezbędne do utrzymania najwyższej formy fizycznej. Znajduje się tam prywatna siłownia oraz sauna, z których „Pudzian” korzysta regularnie. Na terenie posesji sportowcowi towarzyszą na co dzień dwa owczarki niemieckie, mające do dyspozycji mnóstwo przestrzeni.

Ogród wokół posiadłości Mariusza Pudzianowskiego

Prawdziwą perełką rezydencji jest jednak gigantyczny, perfekcyjnie utrzymany ogród. Teren otoczony jest gęstym rzędem wysokich tuj i iglaków, co gwarantuje pełną prywatność. Przed willą znajduje się rozległy, równo przystrzyżony trawnik, a pomiędzy drzewami ukryto przestronną altanę – idealne miejsce na letnie grillowanie z rodziną i znajomymi. Nie brakuje tam również stylowej fontanny, która dopełnia sielankowy, niemal bajkowy krajobraz, mocno kontrastujący z wizerunkiem niezniszczalnego twardziela.

Mariusz Pudzianowski udowadnia, że sport to nie wszystko. Na co dzień dogląda swoich biznesów – zarządza firmą „Pudzianowski Transport” oraz domem weselnym, zlokalizowanymi również w Białej Rawskiej. Nierzadko można go spotkać pracującego w polu, ponieważ posiada także lokalne gospodarstwo rolno-sadownicze. Własny kąt pozwala mu na życie blisko natury i jednoczesne rozwijanie biznesowych przedsięwzięć. Rezydencja to dla niego prawdziwy azyl, gdzie regeneruje siły po morderczych treningach i walkach. Potężny dom, przepiękny ogród i wszechobecny spokój – tak w telegraficznym skrócie można opisać codzienne życie legendy polskich sportów walki.

QUIZ: Mariusz Pudzianowski - Jesteś jego fanem? Komplet punktów to obowiązek! Pytanie 1 z 15 Z kim Mariusz Pudzianowski stoczył pierwszą walkę w MMA? z Marcinem Najmanem z Pawłem Nastulą z Szymonem Kołeckim z Przemysławem Saletą Następne pytanie

