Korwin Piotrowska grzmi po śmierci posła Litewki. Jednego nie może znieść!

Tragiczny wypadek Łukasza Litewki

Dramatyczne okoliczności towarzyszyły śmierci Łukasza Litewki, cenionego samorządowca i posła reprezentującego Lewicę. Do zdarzenia doszło 23 kwietnia. Śledczy ustalili, że polityk został śmiertelnie potrącony przez auto. Wiadomość o jego odejściu szybko obiegła Polskę, wywołując ogromne poruszenie. Litewka angażował się nie tylko w politykę, ale przede wszystkim był społecznikiem oddanym pomocy innym. Internet zalała fala komentarzy wyrażających smutek. Jego działania wspierające ludzi w potrzebie oraz zwierzęta zjednały mu rzesze sympatyków. Dla wielu osób stał się uosobieniem prawdziwego zaangażowania w życiu publicznym.

Obecnie prowadzone jest śledztwo mające na celu wyjaśnienie okoliczności tej tragedii. Osoba kierująca pojazdem usłyszała zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura wciąż bada szczegóły zdarzenia. Nie ma obecnie żadnych sygnałów wskazujących na celowe działanie sprawcy. Podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego.

Zobacz także: Łukasz Litewka zmarł na miejscu wypadku. Wiadomo, co było przyczyną

Gdzie odbędzie się pogrzeb posła?

Uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki zaplanowano na 29 kwietnia w Sosnowcu – mieście bliskim jego sercu, w którym działał społecznie. Ceremonia zgromadzi najbliższych, przyjaciół oraz mieszkańców pragnących pożegnać polityka. Rodzina prosi o uszanowanie pamięci zmarłego w ciszy i spokoju.

Warto zaznaczyć, że ceremonia kościelna, rozpoczynająca się o 13:30 w kościele pw. św. Joachima, będzie transmitowana w internecie oraz telewizji, natomiast sam pochówek na cmentarzu będzie miał charakter prywatny.

Zobacz także: Znamy miejsce spoczynku Łukasza Litewki. Zostanie pochowany obok wyjątkowej postaci

Msza święta oraz przemówienia w kościele zostaną zrealizowane przez Telewizję Polską. Sygnał telewizyjny zostanie bezpłatnie udostępniony wszystkim zainteresowanym mediom. Transmisja będzie również dostępna na kanale Sejmu w serwisie YouTube oraz na stronie internetowej Sejmu - czytamy na stronie Sejmu RP.

Reakcja Karoliny Korwin Piotrowskiej na teorie spiskowe

Szybko po śmierci posła w internecie zaczęły krążyć różne teorie spiskowe. Doda, mająca na koncie współpracę z Litewką, zaoferowała nagrodę finansową za informacje o sprawcy wypadku. Karolina Korwin Piotrowska stanowczo skrytykowała takie zachowanie.

Zobacz także: Prokurator odpowiada Dodzie na nagrodę za informacje o śmierci Litewki. Padły stanowcze słowa

Rozumiem żal po tragicznej śmierci posła Litewki, ale nie rozumiem nachalnego budowania sobie teraz fejmu na czyjejś tragedii. Nawoływaniem do ujawnienia danych sprawcy wypadku powinna zająć się natychmiast policja i prokuratura, zanim dojdzie do tragedii. Chcę wierzyć, że nie żyję w kraju samosądów i linczu - pisała na swoim profilu na Instagramie.

Dziennikarka kontynuowała swój wpis:

Nie wysyłajcie mi żadnych postów nawołujących do ujawnienia danych sprawcy. Osoby, które to zrobią, będą blokowane. Nie ma mojej zgody, przynajmniej w tej przestrzeni, na samosądy. To, co robią niektórzy teraz w sieci, nakręcając chęć do samosądu i teorie spiskowe, jest obrzydliwe, haniebne, wstydźcie się, zajmijcie się sobą.

Korwin Piotrowska nie kryła oburzenia tym, co działo się w mediach społecznościowych po tragicznym zdarzeniu.

Opanujcie się. Dziękuję - podsumowała dziennikarka.

Sprawca śmiertelnego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka doprowadzony do prokuratury i sądu

Zobacz więcej zdjęć. Łukasz Litewka - pogrzeb. Zostanie pochowany w wyjątkowym miejscu. Mamy zdjęcia!