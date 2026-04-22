To żeńskie imię oznacza "wytrwałość". W Polsce jest niezwykle rzadkie

Poznaj rzadkie, a zarazem piękne imię żeńskie, które pomimo szlachetnego znaczenia nie zdobyło szczytów popularności.

Konstancja, choć brzmi dostojnie i ma długą historię, w ubiegłym roku nadano zaledwie 65 dziewczynkom.

Dowiedz się więcej o imieniu, które symbolizuje stałość i niezłomność, ale wciąż czeka na swoje uznanie.

Według rejestru danych PESEL najpopularniejszym imieniem w Polsce jest Anna i nosi je ponad milion kobiet w naszym kraju. Natomiast popularnością wśród świeżo upieczonych rodziców nigdy nie cieszyło się imię Konstancja. Ta klasyczna, elegancka forma ma długą historię i niezwykle pozytywne znaczenie.

Konstancja - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Konstancja wywodzi się z języka łacińskiego - od słowa constantia, które oznacza "stałość", "niezłomność", "wytrwałość" lub "niezmienność w przekonaniach". Już samo jego brzmienie sugeruje siłę charakteru i wewnętrzną stabilność. Pochodzenie imienia związane jest z czasami starożytnego Rzymu, gdzie było używane zarówno jako imię, jak i określenie jednej z cenionych cnót. W późniejszych wiekach imię to rozpowszechniło się w Europie, szczególnie wśród arystokracji i rodzin królewskich, co dodatkowo nadało mu prestiżowy charakter. Znaczenie imienia Konstancja jest jednoznacznie pozytywne. Osobie je noszącej przypisuje się cechy takie jak konsekwencja, lojalność, cierpliwość oraz odporność na przeciwności losu. Konstancja to ktoś, kto potrafi trwać przy swoich wartościach i nie poddaje się łatwo presji otoczenia. W symbolice imion jest to więc imię osób silnych psychicznie, odpowiedzialnych i godnych zaufania.

Popularność imienia Konstancja w Polsce

W Polsce imię Konstancja pojawiło się stosunkowo wcześnie, głównie za sprawą wpływów kultury łacińskiej i chrześcijańskiej. Jednak przez wiele lat należało ono do imion rzadziej nadawanych. W XX wieku była raczej sporadycznie wybierana przez rodziców, ustępując miejsca bardziej nowoczesnym lub popularnym imionom. Jednak w ostatnich latach można zauważyć wyraźny powrót do imion tradycyjnych i klasycznych - i właśnie w tym trendzie Konstancja zaczęła zyskiwać na popularności. Choć nadal nie znajduje się w ścisłej czołówce najczęściej nadawanych imion, coraz częściej pojawia się wśród wyborów rodziców, którzy szukają imienia oryginalnego, ale zakorzenionego w tradycji. Według najnowszych danych rejestru PESEL w Polsce żyje obecnie 3096 kobiet, które noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na odległej, 318. pozycji wśród najpopularniejszych imion. W ubiegłym roku imię to otrzymało 65 dziewczynek. Natomiast najwięcej, bo 125, nadań w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano w 2017 roku.

