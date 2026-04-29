Ed Sheeran ogolił głowę. Jakiś czas temu nagrał utwór z Łatwogangiem

Stream Łatwoganga zapisał się w historii nie tylko polskiego internetu. Podczas trwającej dziewięć dni transmisji na żywo na YouTubie, podczas której Piotrek słuchał w zapętleniu kawałka "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" i przyjmował kolejnych gości ze świata show-biznesu, udało się zebrać ponad 250 milionów złotych na rzecz Fundacji Cancer Fighters, co stanowi absolutny, światowy rekord. O akcji youtubera rozpisują się globalne media.

Celebryci golili głowy u Łatwoganga

Aby zmobilizować widzów do jak największych wpłat, Łatwogang i jego goście ustawiali kolejne cele, za które - w geście solidarności z podopiecznymi Cancer Fighters - golili swoje głowy. Na taki ruch zdecydowali się m.in. Maffashion, Edyta Pazura, Blanka Lipińska, Katarzyna Nosowska, Grzegorz Hyży, Vito Bambino, Maciej Kurzajewski czy Kevin Mglej, mąż Roksany Węgiel.

Ed Sheeran ogolił głowę

We wtorek, 28 kwietnia, także Ed Sheeran zaprezentował się fanom w nowym wydaniu. Artysta ogolił głowę, jednak - jak wynika z opisu - nie miało to nic wspólnego ze wsparciem akcji Łatwoganga, z którym w przeszłości nagrał kawałek... po polsku! Zamieszczenie zdjęć stało się jednak pretekstem do zasypania wokalisty komentarzami dotyczącymi największej akcji charytatywnej w historii internetu.

Fani zasypali post Sheerana oznaczeniami Łatwoganga

W sierpniu 2025 roku Ed Sheeran gościł w Polsce w związku z zaplanowanymi we Wrocławiu koncertami. Artysta spotkał się z Łatwogangiem, z którym nagrał wideo na TikToka, na którym widać ich jadących rowerem po wrocławskim rynku. Podczas nagrania Łatwogang zapytał Sheerana, za ile lajków nagrałby z nim piosenkę, na co wokalista odpowiedział, że za milion. Tak też się stało, czego efektem jest polska wersja hitu "Azizam".

Teraz, gdy Sheeran zdecydował się na ogolenie głowy, internauci postanowili przypomnieć mu o tej znajomości. W komentarzach pod najnowszym postem zaroiło się od oznaczeń Piotrka. Sam Ed tak wyjaśnił potrzebę zmiany:

Tak, zgoliłem włosy. Chciałem to zrobić, żeby symbolicznie zacząć od nowa. W moim życiu dzieje się teraz mnóstwo nowych rzeczy. Uwielbiam to i myślę, żeby zostać przy tej fryzurze na dłużej - poinformował w opisie do posta.