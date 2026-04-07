Kontrowersyjny powrót Kanye'go Westa. Festiwal stracił dużego sponsora, a fani są zdumieni koncertami

Adrian Rybak
2026-04-07 14:16

Kanye West powrócił na scenę. Choć wydawało się, że jest kariera dobiegła końca, nowy album cieszy się sporą popularnością. Dodatkowo raper wyprzedaje stadiony oraz ogłoszono, że wystąpi na znanym festiwalu, przez co wydarzenie straciło dużego sponsora. Choć wiele osób chce upadku Westa, nic na to nie wskazuje. Kanye jest "nieśmiertelny"?

Kontrowersyjny Kanye West powraca

Kanye West to jedna z największych gwiazd muzyki hip-hopowej. Choć jest jednym z najbardziej wpływowych muzyków na świecie, wydawało się, że jego sława już dobiegła końca. Seria bardzo kontrowersyjnych wydarzeń wydawała się wystarczająca, aby zniknął z mainstreamu. Publiczne popieranie Adolfa Hitlera, chwalenie się swoim antysemityzmem i rasizmem, promowanie koszulek "White Lives Matter", przychodzenie na czerwony dywan z nagą żoną oraz stracone kontrakty z takimi markami jak Adidas i Balenciaga. To tylko niektóre afery związane z Westem. Okazuje się jednak, że dla jego fanów nie ma to żadnego znaczenia. Jego powrót na scenę okazał się ogromnym sukcesem.

Kanye West znów gra na stadionach

Kanye West powrócił w lepszej formie niż się spodziewano. Tuż przed Wielkanocą wydał nowy album studyjny pod tytułem "Bully", który w zaledwie jeden dzień zebrał ponad 33 miliony odtworzeń na Spotify. Kilka dni później raper wrócił na stadiony. Kiedy w sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania z jego show w Los Angeles, wszyscy byli w szoku. Artysta wystąpił na ledowej scenie w kształcie Ziemi. Była to jedna z najbardziej zaawansowanych produkcji koncertowych ostatnich lat. Do tego płyta i trybuny SoFi Stadium były wypełnione po brzegi. Mimo tego sukcesu niektórzy wciąż próbują go bojkotować.

Festiwal traci sponsora przed Westa

Kanye West ma być headlinerem festiwalu Wireless w Londynie. Z tego powodu ze współpracy z wydarzeniem zrezygnowało Pepsi, które miało być głównym sponsorem i patronem medialnym. Występowi rapera sprzeciwiają się także organizacje Jewish Leadership Council i Campaign Against Anti-Semitism, a nawet sam burmistrz Londynu. Mimo tego organizatorzy Wireless nie zrezygnowali z zaproszenia Kany'ego Westa.

