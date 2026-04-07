Kontrowersyjny powrót Kanye'go Westa. Festiwal stracił dużego sponsora, a fani są zdumieni koncertami

Kontrowersyjny Kanye West powraca

Kanye West to jedna z największych gwiazd muzyki hip-hopowej. Choć jest jednym z najbardziej wpływowych muzyków na świecie, wydawało się, że jego sława już dobiegła końca. Seria bardzo kontrowersyjnych wydarzeń wydawała się wystarczająca, aby zniknął z mainstreamu. Publiczne popieranie Adolfa Hitlera, chwalenie się swoim antysemityzmem i rasizmem, promowanie koszulek "White Lives Matter", przychodzenie na czerwony dywan z nagą żoną oraz stracone kontrakty z takimi markami jak Adidas i Balenciaga. To tylko niektóre afery związane z Westem. Okazuje się jednak, że dla jego fanów nie ma to żadnego znaczenia. Jego powrót na scenę okazał się ogromnym sukcesem.

Kanye West znów gra na stadionach

Kanye West powrócił w lepszej formie niż się spodziewano. Tuż przed Wielkanocą wydał nowy album studyjny pod tytułem "Bully", który w zaledwie jeden dzień zebrał ponad 33 miliony odtworzeń na Spotify. Kilka dni później raper wrócił na stadiony. Kiedy w sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania z jego show w Los Angeles, wszyscy byli w szoku. Artysta wystąpił na ledowej scenie w kształcie Ziemi. Była to jedna z najbardziej zaawansowanych produkcji koncertowych ostatnich lat. Do tego płyta i trybuny SoFi Stadium były wypełnione po brzegi. Mimo tego sukcesu niektórzy wciąż próbują go bojkotować.

Kanye West ma być headlinerem festiwalu Wireless w Londynie. Z tego powodu ze współpracy z wydarzeniem zrezygnowało Pepsi, które miało być głównym sponsorem i patronem medialnym. Występowi rapera sprzeciwiają się także organizacje Jewish Leadership Council i Campaign Against Anti-Semitism, a nawet sam burmistrz Londynu. Mimo tego organizatorzy Wireless nie zrezygnowali z zaproszenia Kany'ego Westa.