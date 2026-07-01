Katarzyna Żak spotkała "syna" na planie. Aktorka nie mogła uwierzyć, jak się zmienił

Wielki powrót "Rancza"! Zaskakująca metamorfoza serialowego syna Solejukowej

Wiadomość o powrocie kultowego "Rancza" wywołała euforię wśród telewidzów. Dla wiernych fanów to wielka szansa na ponowne spotkanie z ulubionymi bohaterami, którzy przez lata zjednywali sobie serca Polaków. Nic więc dziwnego, że każda fotografia prosto z planu zdjęciowego staje się natychmiastowym hitem w internecie, budząc gorące dyskusje.

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Twórcy serialu ponownie zagościli w Jeruzalu, miejscowości udającej w produkcji słynne Wilkowyje. Choć widzowie doskonale znają te plenery z poprzednich sezonów, dziś wieś wygląda nieco inaczej. Aktorzy przyznają otwarcie, że powrót do tej lokacji po tak długiej przerwie jest dla nich niezwykle sentymentalnym przeżyciem.

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Katarzyna Żak na planie w Wilkowyjach. Zaniemówiła na widok swojego syna

Swoimi przemyśleniami z planu chętnie dzieli się Katarzyna Żak, odtwórczyni roli kultowej Solejukowej. Aktorka na bieżąco relacjonuje postępy w pracy, wrzucając do sieci nagrania zza kulis oraz relacje ze spotkań ze starą ekipą filmową.

Szczególną uwagę internautów zwróciło niedawne nagranie, na którym widać podróż aktorki na plan i jej spotkanie z odtwórcą roli Marianka Solejuka. Katarzyna Żak nie potrafiła ukryć ogromnego zdziwienia tym, jak bardzo dorósł jej "serialowy syn".

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Nostalgia, łza się w oku kręci. Wróciłam dzisiaj na plan do Jeruzala. Nie mogę powiedzieć, że nic się nie zmieniło, bo Jeruzal wypiękniał - powiedziała na nagraniu Żak.

Aktorka uchyliła też rąbka tajemnicy na temat atmosfery panującej na planie. Przyznała, że początkowe dni to głównie podróże i żmudne przygotowania do konkretnych ujęć. Mimo tego na planie króluje radosna atmosfera, nie brakuje żartów i szczerych uśmiechów wywołanych spotkaniem po latach przerwy.

Dzisiaj gramy tutaj z Mariankiem. Boże, jak Marianek wyrósł. Gramy dzisiaj taką scenę. Na razie od 8 podróżujemy autem. Jest wspaniale - mówiła na nagraniu Katarzyna Żak.