Mandaryna ucina spekulacje o powrocie do Michała Wiśniewskiego. Szczerze odpowiada, co ze ślubem

Powrót Mandaryny i Michała Wiśniewskiego zaskoczył wszystkich!

Relacja Michała Wiśniewskiego i Mandaryny przez długi czas przyciągała uwagę całej Polski. Miliony osób śledziły ich ślub, wspólne funkcjonowanie, a później głośne rozstanie. Chociaż od ich rozwodu upłynęło ponad dwie dekady, drogi tej dwójki znowu się skrzyżowały. Lider zespołu Ich Troje, który obecnie rozwodzi się z Polą Wiśniewską, niedawno potwierdził, że znów jest w związku z Martą. Ta informacja wywołała ogromne poruszenie. Część osób wspiera zakochanych, podczas gdy inni wątpią w autentyczność ich relacji. Teraz do całej sytuacji odniosła się sama Mandaryna.

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Marta Wiśniewska mówi, jak jest. Padło pytanie o ślub z liderem Ich Troje

Marta Wiśniewska przyznaje, że tak wielkie zainteresowanie ze strony mediów i internautów jest dla niej sporym zaskoczeniem. Jak wyjawiła w rozmowie z portalem Pomponik, czuje się, jakby cofnęła się w czasie do momentu, kiedy ona i Michał stanowili jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Jednocześnie zaznacza, że obecnie ich związek wygląda zupełnie inaczej niż 20 lat temu.

Jak wytłumaczyła, oboje są teraz starsi o ponad 20 lat, mają za sobą bagaż życiowych doświadczeń i inaczej postrzegają bycie razem. Nie starają się kopiować tego, co miało miejsce w przeszłości. Zamiast tego pragną stworzyć nową relację, której fundamentami są zaufanie, przyjaźń i obustronne zrozumienie.

Mandaryna wyznała, że to właśnie te aspekty są dla nich obecnie kluczowe. Nie ukrywa też, że jest zadowolona z tego, jak potoczyły się sprawy. Według niej to wyjątkowa sytuacja, która przyszła zupełnie naturalnie.

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Marta podchodzi do całego zamieszania ze sporym dystansem. Powiedziała, że niektóre memy krążące w sieci są tak śmieszne, że decyduje się je zachować. Żartobliwie stwierdziła nawet, że przy takiej ilości artykułów musiałaby zaopatrzyć się w nową lodówkę, żeby zmieścić na niej wszystkie wzmianki o ich powrocie do siebie.

Pojawiły się też pytania o plotki, które od jakiegoś czasu krążą w mediach społecznościowych. Niektórzy internauci sugerowali, że zejście się Mandaryny i Michała Wiśniewskiego może być po prostu sprytną zagrywką promocyjną. Celebrytka kategorycznie zaprzeczyła tym doniesieniom. Zapewniła, że ich miłość jest szczera i nie ma nic wspólnego z chwytem marketingowym. Zaznaczyła, że sama nie wpadłaby na tak skomplikowany plan, a wszystko wydarzyło się całkowicie spontanicznie.

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Sonda Tęsknisz za śpiewającą Mandaryną? Tak Nie Może trochę

Zamknęłam oczy, otworzyłam, jestem dalej w 2005. Ale, mam nadzieję, z mądrością, doświadczeniem i wiedzą z 2026. Wszystko się różni, jesteśmy 21 lat starsi. Po prostu budujemy coś naprawdę na przyjaźni, zrozumieniu, przestrzeni, czymś naprawdę miłym, co nam się przydarzyło. I fajnie (...) Tak, musiałam kupić nową lodówkę. Wiesz co, to jest dla mnie szalenie miłe, bo tych artykułów rzeczywiście jest bardzo dużo. Niektóre memy są tak zabawne, że aż je kolekcjonuję, bo sprawiają mi dużo radości. Natomiast zamierzam być szczęśliwa, to chyba w sumie fajnie (...) Chyba bym tego tak nie wymyśliła, powiem ci, że to by było za grube. Nie, to prawda. Na naszych i waszych oczach - powiedziała w wywiadzie z Pomponikiem Mandaryna.

Marta odpowiedziała też na pytanie, które nurtuje wielu fanów od chwili potwierdzenia ich związku. Czy po tylu latach przerwy ona i Michał Wiśniewski planują wziąć drugi ślub? Marta Wiśniewska błyskawicznie ucięła wszelkie spekulacje w tej kwestii.

Nie, nie planujemy, po prostu będzie się nam fajnie żyło i możecie nam kibicować - powiedziała Mandaryna.