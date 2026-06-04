Julia Dybowska porzuciła skąpe bikini dla eleganckiej sukni. Fani natychmiast wychwycili jeden szczegół

Julia Dybowska rezygnuje ze skąpego bikini. Zaskakująca zmiana

Działalność Julii Dybowskiej w internecie od dłuższego czasu przyciąga rzesze odbiorców. Twórczyni internetowa określana mianem "polskiej Barbie" nieustannie relacjonuje bogate życie codzienne i wyjazdy do prestiżowych kurortów na całym globie. Celebrytka dotychczas stawiała na bardzo wyzywające kreacje i skąpe materiały. Jej znakiem rozpoznawczym były przede wszystkim kostiumy kąpielowe oraz mocno wycięte bluzki. Obecnie jednak zaprezentowała znacznie spokojniejszy i bardziej wytworny ubiór, co błyskawicznie spotkało się z ogromnym odzewem ze strony jej followersów.

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"Polska Barbie" zaskakuje nowymi zdjęciami. Julia Dybowska wyjechała do Londynu

Najświeższe fotografie zrobiono w trakcie wycieczki do Londynu, który influencerka odwiedza regularnie. Julia Dybowska zaprezentowała się w obcisłej kreacji eksponującej jej wyjątkowo drobną budowę ciała. Choć ubiór stanowi odstępstwo od jej modowych wyborów z plaży, wciąż pasuje do prestiżowego wizerunku.

Ujęciom sprzyja wspaniałe tło, a bogato zdobione pomieszczenia to prawdopodobnie korytarze drogiego hotelu. Takie elementy tworzą obraz świata fascynującego fanów. Odbiorcy błyskawicznie wychwycili jednak znikomą wagę gwiazdy.

Pod postami zaroiło się od opinii na temat wyglądu kobiety. Julia Dybowska od dłuższego czasu słynie z niezwykle drobnej budowy ciała, którą chwali się w trakcie kolejnych wypraw. Wygląd celebrytki zawsze wywoływał debaty internautów, a ostatnia publikacja znowu rozbudziła potężną burzę.

Mimo uwielbienia do plażowych kadrów celebrytka tym razem założyła gustowną kreację, co dla publiczności okazało się bardzo atrakcyjnym urozmaiceniem. W sekcji opinii fani zostawili słowa uznania dla jej urody, ale nie zabrakło również znanych dyskusji o sposobie funkcjonowania gwiazdy.

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Skąd Ty bierzesz siłę, żeby funkcjonować? - pisali w sieci zatroskani fani.