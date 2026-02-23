Jeden film znokautował rywali na gali BAFTA 2026. Lista zwycięzców robi wrażenie

Absolutna dominacja jednego filmu

Londyńska gala BAFTA 2026, która odbyła się 22 lutego, miała jednego niekwestionowanego króla. Ekipa filmu "Jedna bitwa po drugiej" pod wodzą Paula Thomasa Andersona mogła wręcz nie schodzić ze sceny. Produkcja, która startowała do wyścigu z imponującą liczbą 14 nominacji, finalnie zdobyła aż sześć statuetek, w tym tę najcenniejszą – za najlepszy film. Akademia doceniła kunszt reżyserski, scenariusz oraz montaż, co tylko potwierdza klasę tego dzieła.

Ciekawym zwrotem akcji okazała się kategoria aktorska. Choć przed galą typowano zupełnie inne nazwiska, to Sean Penn odebrał nagrodę za najlepszą rolę drugoplanową. To dowód na to, że w kinie, jak w dobrym thrillerze – do ostatniej minuty wszystko jest możliwe.

Arystokracja i Hollywood w jednym miejscu

W Royal Festival Hall zaroiło się od gwiazd największego formatu. Na czerwonym dywanie błyszczał między innymi Leonardo DiCaprio, ale jak co roku, ogromne zainteresowanie wzbudzili "royalsi". Książę William, piastujący od lat funkcję prezydenta Brytyjskiej Akademii Filmowej, pojawił się u boku księżnej Kate. Ich obecność to już żelazny punkt programu, dodający gali królewskiego sznytu. W roli gospodarza wieczoru zadebiutował Alan Cumming. Jego pierwszy występ w roli prowadzącego przyciągnął uwagę mediów i publiczności.

Polka o krok od statuetki

Nie zabrakło też emocji związanych z naszym rodzimym podwórkiem. Małgorzata Turzańska walczyła o nagrodę w kategorii najlepsze kostiumy za film "Hamnet". I choć ostatecznie laur zwycięstwa trafił do ekipy odpowiedzialnej za film "Frankenstein", to sama nominacja jest olbrzymim sukcesem i dowodem na to, że polscy twórcy grają w pierwszej lidze światowego kina.

Pełna lista laureatów BAFTA 2026

Oto zestawienie twórców i produkcji, które w tym roku skradły serca Brytyjskiej Akademii:

Najlepszy Film – "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepszy Film Brytyjski – "Hamnet"

Najlepsza Aktorka Pierwszoplanowa – Jessie Buckley ("Hamnet")

Najlepszy Aktor Pierwszoplanowy – Robert Aramayo ("I Swear")

Najlepsza Aktorka Drugoplanowa – Wunmi Mosaku ("Grzesznicy")

Najlepszy Aktor Drugoplanowy – Sean Penn ("Jedna bitwa po drugiej")

Najlepszy Reżyser – Paul Thomas Anderson ("Jedna bitwa po drugiej")

Najlepszy Film Animowany – "Zwierzogród 2"

Najlepszy Scenariusz Oryginalny – "Grzesznicy"

Najlepszy Film Nieanglojęzyczny – "Wartość sentymentalna"

Najlepszy Film Dokumentalny – "Pan Nikt kontra Putin"

Najlepszy Scenariusz Adaptowany – "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepszy Film Familijny – "Boong"

Najlepsze Zdjęcia – "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepsza Muzyka – "Grzesznicy"

Najlepsza Scenografia – "Frankenstein"

Najlepsze Kostiumy – "Frankenstein"

Najlepszy Montaż – "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepsza Charakteryzacja i Fryzury – "Frankenstein"

Najlepsze Efekty Specjalne – "Avatar: Ogień i popiół"

Największa Aktorska Nadzieja – Robert Aramayo

Najlepszy Dźwięk – "F1"

Najlepszy Debiut Brytyjskiego Reżysera, Pisarza lub Producenta – "My Father’s Shadow"

Najlepszy Brytyjski Krótkometrażowy Film Animowany – "Two Black Boys in Paradise"

Najlepszy Brytyjski Film Krótkometrażowy – "This Is Endometriosis"

Najlepsza Obsada – "I Swear"

Wybitne Brytyjskie Poświęcenie dla Kina – Clare Binns

